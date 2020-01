Eventi in Campania, al via la Festa della Cioccolata a Montoro

';

Se siete alla ricerca di eventi in Campania, la Festa della Cioccolata a Montoro potrebbe fare al caso vostro. Tutto è pronto per un’importante manifestazione che si terrà nella cittadina in provincia di Avellino. Vediamo tutti i dettagli su questa festa che vedrà protagonista uno dei dolci più amati dalla gran parte delle persone.

Eventi in Campania, i dettagli della Festa della Cioccolata a Montoro

Da venerdì 24 a domenica 26 gennaio sarà possibile assaporare della buona cioccolata presso la frazione Sant’Eustachio di Montoro, precisamente al Parco del Sole.

Oltre alle classiche tavolette, saranno disponibili anche cioccolate calde, ricette a base di cacao che spazieranno dalle più antiche a quelle più moderne. Per quanto riguarda le condizioni meteorologiche, non c’è nessun problema poiché la manifestazione si terrà in un’ampia tendostruttura riscaldata.

Un ampio spazio dedicato alle vetture elimina il problema del parcheggio, in modo da rendere l’esperienza più gradevole possibile. Inoltre ci saranno degli spazi adibiti per l’intrattenimento per i bambini più piccoli. Saranno osservati i seguenti orari: