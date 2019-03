Festa del Papà 2019: Auguri originali con frasi commoventi e divertenti

Il 19 marzo oltre a San Giuseppe si festeggia anche la festa del Papà. Un giorno speciale che deve essere accompagnato da auguri speciali per la nostra figura paterna. Per la festa del papà 2019 abbiamo preparato frasi d’auguri originali, divertenti e commoventi.

La festa del papà è una ricorrenza civile diffusa in tutto il mondo: in Italia questa festa cade il 18 marzo perché associata a San Giuseppe, padre putativo di Gesù, ricordato come archetipo della perfetta figura paterna.

Festa del Papà 2019: frasi d’auguri commoventi

Se avete un papà più sentimentale, o vogliate esserlo voi, le frasi emozionanti faranno al caso vostro. La festa del Papà potrebbe essere l’occasione giusta per esprimere tutti i sentimenti e, perchè no, permetterci di essere un po’ più emotivi. Un modo per augurare buona festa del Papà potrebbe essere quello di scrivere un bigliettino con la frase giusta. Di seguito vi proporremo una serie di frasi commoventi per il vostro papà:

Per il papà che non deve chiedere mai, tanti auguri. Sei e sarai sempre il meglio del meglio. Esistono tanti papà al mondo. Conosco molte persone che si lamentano del proprio. Io non potrei mai farlo. Sei sempre stato corretto, simpatico e gentile. Mi hai insegnato cosa vuol dire essere amato e vivere allegro. Grazie papà, ti voglio bene. Sono certo che la vita abbia voluto farmi un grande regalo dandomi un padre come te. Non smetterò mai di ringraziare per questo. Buona festa del papà! Non esiste al mondo nessun padre che possa essere migliore del mio. Ti voglio bene! Sei sempre stato una colonna portante nella nostra famiglia. Grazie per non averci mai abbandonato. Ti vogliamo bene. Sei l’uomo più grande che abbia mai conosciuto. Sei stato la mia roccia, e lo sarai sempre. Tanti auguri. Tutti i miei amici pensano che il loro sia il papà migliore di tutti. Mi sembra chiaro che ancora non ti conoscano. Tanti auguri papà! Ad esser genitori basta poco, si mette al mondo un figlio. Ma per esser un papà ci vuole ben altro. E tu tutto questo ben altro ce l’hai. Ti voglio bene papà. Quando ero piccola mi tenevi per mano mentre camminavamo per strada. Ora che sono più grande hai smesso di farlo fisicamente, ma metaforicamente avrai sempre la mia mano intrecciata nella tua. Il papà è l’uomo più importante nella vita di una figlia. Sarai sempre quel meraviglioso supereroe sempre pronto a salvarmi. Buona festa del papà.

Festa del Papà 2019: frasi d’auguri divertenti

Se il vostro papà è una persona un po’ più scherzosa e simpatica, potrebbe essere una buona idea affidarsi a frasi d’auguri divertenti. Nelle frasi che vi proporremo di seguiti ci sono un mix di frasi simpatiche che nascondono un po’ di dolcezza che si limitano semplicemente a una battuta. Sta a voi scegliere quale fa per voi: