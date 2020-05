Fidanzati si rivedono al confine tra Marche e Umbria: “Quasi ricongiunti”

Non si sono ancora ricongiunti, per via del divieto, ancora vigente, di spostamento da una regione all’altra per motivi che non siano indicati dalle disposizioni, ma quasi. Due fidanzati, l’uno dell’Umbria, l’altra delle Marche, si sono rivisti per la prima volta dopo due mesi tra Forca di Presta e Castelluccio di Norcia, sul confine regionale.

È la storia di Ilaria Cortellesi, marchigiana di Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) e Nicolas Giordani, umbro di Preci (Perugia). I due 25enni, che hanno raccontato la loro vicenda ad Ansa, hanno visto messa a dura prova la loro storia d’amore. Non solo il coronavirus, ma anche due terremoti.

“Dopo il sisma ci mancava soltanto l’emergenza sanitaria, la nostra relazione in questi anni è stata davvero messa a dura prova”, ha raccontato Ilaria ad Ansa. In realtà lei non vive ad Arquata, ma a Roma, dove studia mediazione linguistica a La Sapienza di Roma; lui, invece, lavora in un prosciuttificio a Preci.