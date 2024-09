Nato a Viareggio nel 1987, da madre cilena e padre napoletano, Gianluca Briganti ha sviluppato fin da bambino una forte passione per la danza. Cresciuto tra influenze sudamericane e la vivace cultura italiana, si avvicina al ballo grazie alla madre, ma durante l’adolescenza si dedica prevalentemente al calcio. A 19 anni decide di appendere gli scarpini al chiodo e intraprendere la carriera artistica, iscrivendosi all’Accademia “MAS Music Arts & Show” di Milano, dove si diploma nel 2010 in danza, recitazione e canto.

La sua carriera lo porta rapidamente sui più importanti palcoscenici europei: ha partecipato a musical di grande successo come “Flashdance”, “Tarzan”, “The Bodyguard”, “Cats”, “Priscilla – La regina del deserto”, “La famiglia Addams” e “Dirty Dancing”, dove ha interpretato il ruolo del protagonista Johnny Castle. Oltre al teatro, Briganti ha lavorato anche in televisione, apparendo in programmi italiani come “Crozza nel paese delle meraviglie”, “Zelig Event”, “Special 90” e nelle serie internazionali “Pitch Perfect: Bumper in Berlin” e “Those About to Die”. Nel 2020 è stato il primo italiano a entrare nel cast di “Magic Mike Live” a Las Vegas.

Gianluca Briganti, la vita privata del ballerino: le sue passioni e hobby

Oltre alla sua carriera artistica, Gianluca Briganti coltiva diverse passioni. È un grande amante del fitness e dello skateboarding, discipline che pratica regolarmente per mantenersi in forma. Parla fluentemente inglese e spagnolo, grazie anche alle numerose esperienze di lavoro all’estero, e ama viaggiare. Nonostante i numerosi impegni professionali, Briganti riesce a trovare il tempo per dedicarsi alla cucina, un’altra sua grande passione. Il suo legame con il teatro e la danza rimane però il fulcro della sua vita, una passione che lo accompagna da quando, bambino, ballava con la madre sui ritmi sudamericani.