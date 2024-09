In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Giovanni Floris ha chiarito la sua posizione sul “caso Boccia”, che ha scosso la maggioranza di governo e portato alle dimissioni di Gennaro Sangiuliano dal ruolo di Ministro della Cultura. Floris ha fatto intendere che non inviterà Maria Rosaria Boccia in trasmissione, sostenendo che, sebbene la vicenda non sia del tutto conclusa, “l’inchiesta non può più basarsi solo sulle sue dichiarazioni”. Riguardo a Sangiuliano, l’ex ministro, Floris ha detto: “L’ho conosciuto come un collega preparato e gentile. Forse, da ministro, ha creduto di stare facendo ‘davvero la storia’”.

