Torna su Rai 3 uno dei programmi di approfondimento più seguiti di tutti. Riccardo Iacona e le sue inchieste, in prima serata, sono pronti a fare luce su tematiche forti e spinose. Nella puntata di domenica 15 settembre si parlerà di sanità pubblica. Ma scopriamo tutto su quanto verrà detto nella trasmissione Presa Diretta stasera.

Le profonde contraddizioni della sanità pubblica dopo l’autonomia differenziata

La puntata di stasera di Presa Diretta su Rai3 si concentra su due temi centrali: la condizione delle persone con disabilità in Italia e le profonde contraddizioni della sanità pubblica, in particolare alla luce della discussa riforma dell’Autonomia Differenziata.

Si inizierà esplorando il delicato tema della disabilità, con un’attenzione particolare alla vita dei circa 3 milioni di disabili gravi nel nostro Paese. La puntata metterà in luce come gran parte del peso della cura e dell’assistenza ricada interamente sulle spalle delle famiglie, che spesso si trovano a fronteggiare una vera e propria mancanza di supporto da parte delle istituzioni. Tra le testimonianze più toccanti, quella di Rosa Peluso, che denuncia come i bambini con disabilità vengano trattati dalla società come “numeri”, esseri invisibili se non gestiti direttamente dai loro genitori. La straordinaria atleta paralimpica Martina Caironi, plurimedagliata ai Giochi, sarà ospite in studio per raccontare la sua esperienza personale, offrendo una prospettiva diretta sulle sfide e sui successi delle persone con disabilità.

Successivamente, la trasmissione si sposterà su un’indagine approfondita della sanità pubblica italiana, con particolare riferimento all’Autonomia Differenziata. Questo tema solleva preoccupazioni crescenti, soprattutto nel Sud Italia, dove la riforma è vista come una potenziale minaccia per l’equità dei servizi sanitari tra le diverse regioni. Le telecamere di Presa Diretta hanno viaggiato dalla Calabria al Veneto per raccontare le differenze regionali e cercare di capire se l’Autonomia Differenziata rischia davvero di allargare ulteriormente il divario tra Nord e Sud.

Presa Diretta stasera, l’espansione della sanità privata e il caso di Polistena

In questo contesto, si parlerà dell’espansione della sanità privata, un fenomeno sempre più rilevante in Italia, con gli italiani che devono spendere cifre sempre maggiori di tasca propria per potersi curare. E proprio in Calabria, si affronterà la crisi della sanità pubblica, con Ermenegildo Palma, Procuratore regionale della Corte dei Conti, che descriverà una situazione drammatica: bilanci delle aziende sanitarie non approvati da anni e un debito che ancora non è stato completamente quantificato.

La puntata farà luce anche su un recente episodio che ha visto la cittadinanza di Polistena, nel Reggino, scendere in piazza per difendere il diritto alla salute e l’ospedale locale, minacciato da chiusure e ridimensionamenti. Parallelamente, ci sarà uno sguardo alla Francia, che nel 2024 ha scelto di aumentare il budget destinato alla sanità, offrendo un interessante confronto con la situazione italiana.

Un commento significativo e provocatorio viene da Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, che, in un’intervista, ha dichiarato di preferire essere operato da un medico cubano piuttosto che da un medico calabrese, un’affermazione che non mancherà di sollevare dibattiti.