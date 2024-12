Tra le meraviglie che rendono le Luci d’Artista un evento unico in Italia, il Giardino Incantato della Villa Comunale di Salerno è, senza dubbio, una delle attrazioni più amate e spettacolari. Questa magica installazione torna anche per la 19ª edizione, pronta a incantare grandi e piccini con la sua atmosfera fiabesca.

Una passeggiata in un mondo fiabesco, pieno di scorci da fotografare

Il Giardino Incantato trasforma la Villa Comunale in un mondo da fiaba, popolato da creature luminose, scenari fatati e decorazioni ispirate alla natura. Quest’anno, il tema guida richiama la bellezza e la delicatezza del regno vegetale e animale: un luogo in cui fiori giganti, farfalle scintillanti e alberi di luce convivono in un’esplosione di colori e creatività.

Passeggiare nel Giardino Incantato è come entrare in un racconto illustrato, in cui ogni angolo riserva una sorpresa. Dai tunnel stellati che introducono i visitatori in questo spazio magico, fino alle fontane che si trasformano in giochi di luce, il percorso invita a sognare ad occhi aperti.

Perfetto per le famiglie, il Giardino Incantato è il posto ideale per trascorrere momenti con i bambini, che potranno ammirare le installazioni luminose e lasciarsi sorprendere dalla magia dell’ambiente. Ma anche per le coppie e gli amanti della fotografia, che troveranno negli angoli della Villa Comunale scorci suggestivi e romantici da immortalare.

Come raggiungere il Giardino Incantato di Salerno

Il Giardino Incantato è aperto al pubblico ogni giorno dalle 17:00 a mezzanotte, con chiusura anticipata rispetto alle altre luminarie delle Luci d’Artista. L’accesso è gratuito, ma si consiglia di visitarlo nelle prime ore serali per evitare il maggiore afflusso di visitatori.

Situato nel cuore di Salerno, nei pressi del comune, il Giardino Incantato è facilmente raggiungibile a piedi dalla stazione centrale, rendendolo una tappa obbligatoria del percorso delle luminarie. Per chi arriva da fuori città, sono disponibili parcheggi e collegamenti straordinari tramite metropolitana nei giorni di maggiore affluenza.