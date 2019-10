Junker per la differenziata, cos’è e come funziona l’app

';

Ecologia, ambiente, salvaguardia del pianeta. Ormai sentiamo parlare sempre di più del tema green, in ogni dove. Si dice, spesso, che il primo passo per salvare l’ecosistema dalla distruzione a cui stiamo avvicinandoci sia quello di riciclare correttamente. Per questo, viene in aiuto l’innovativa app Junker per la differenziata. Ecco cos’è e come funziona questa applicazione.

Junker per la differenziata app, ecco cos’è

Un servizio gratuito per aiutare i cittadini a mettere ordine nelle loro menti, e successivamente nei loro rifiuti. Junker è un’app creata dalla società Giunko per offrire un valido supporto per quanto riguarda il riciclaggio della spazzatura. La raccolta differenziata, infatti, spesso crea confusione.

In particolar modo, è l’imballaggio dei prodotti che può creare diversi grattacapi: dove lo butto? Ebbene, Junker per la differenziata sceglie di mettersi al fianco del cittadino, provando ad aiutarlo a districarsi tra i vari rifiuti, e contenitori annessi.

App Junker differenziata, come funziona il servizio

Al primo accesso, l’app vi chiederà di geolocalizzarvi, rilevando automaticamente la posizione del dispositivo, o cercando la città su una mappa. Qualora il comune di residenza, o comunque il posto in cui siete, non avesse aderito a Junker, l’applicazione non funzionerà in maniera corretta, ma metterà comunque a disposizione dei cittadini tutti i punti di raccolta, nonché i punti di economia circolare ed eventuali punti di interesse.

Ma come funziona Junker per la differenziata? L’applicazione tutta si basa su un sistema fondato sui codici a barre. Per capire qual è la composizione di un prodotto, o di un imballaggio, e dunque per sapere dove buttarlo al fine di rispettare la raccolta differenziata, occorre avvicinare il lettore di barcode al codice.

Immediatamente compariranno tutte le informazioni utili circa il riciclo del prodotto. Qualora il codice a barre non venisse letto dallo smartphone, c’è anche la possibilità di inserirlo a mano. Davvero geniale!