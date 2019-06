Kinsey Wolanski chi è: bio Wikipedia, età, altezza, fidanzato (Invasione Finale Champions League)

Ha conquistato il pubblico maschile durante la sua invasione di campo nella finale di Champions League 2019. Ecco tutte le info su Kinsey Wolanski: chi è la modella, qual è la sua biografia Wikipedia, la sua età, la sua altezza, e alcune info sul fidanzato Vitaly Zdorovetskiy. Tutto ciò che c’è da sapere sul suo profilo Instagram, peraltro chiuso.

Kinsey Wolanski Bio Wikipedia: chi è, età e altezza della modella e attrice

Kinsey Wolanski è nata il 30 agosto 1996. Dunque, nel momento in cui scriviamo, l’età della modella e attrice è di 22 anni. Non si conosce molto della sua biografia. Tuttavia, sappiamo che è nata negli Stati Uniti d’America, e che ha partecipato a un concorso di bellezza, Miss Jetset 2017, terminando all’ottavo posto. Inoltre, dalla Rete apprendiamo anche che ha recitato nel film del 2019 Slasher Party.

Sembrerebbe inoltre che Kinsey Wolanski sia anche una modella. L’altezza della ragazza, stando a quanto riporta “ModelMayhem.com”, sembra essere di circa 165 cm, corrispondenti a circa 5′ 6″ nelle unità di misura americane.

Kinsey Wolanski fidanzato: la modella sta con Vitaly Zdorovetskiy

Il fidanzato di Kinsey Wolanski è Vitaly Zdorovetskiy, un celebre youtuber russo che conta circa dieci milioni di iscritti al suo canale video. Il ragazzo ha filmato l’invasore di campo della finale di Champions League 2019 tra Tottenham e Liverpool, e in seguito avrebbe dichiarato di voler sposare la statunitense. Il post in cui c’era scritto quest’ultimo messaggio, tuttavia, sembra sia stato cancellato.

Kinsey Wolanski Profilo Instagram Chiuso: in Rete ci si domanda il perché

Il profilo Instagram di Kinsey Wolanski è stato chiuso. Non capiamo ancora il perché il social network più celebre del mondo per quanto riguarda le foto abbia preso questa decisione, né se sia stato lo stesso Instagram ad aver deciso per il provvedimento. Sta di fatto che il profilo è stato letteralmente preso d’assalto dai curiosi del web, schizzando da circa 200mila follower a circa 2,5 milioni di seguaci.