Pisa Arezzo in tv in chiaro sulla Rai? Dove vederla in streaming, formazioni, orario

Tutto pronto per una delle partite più interessanti di questa tornata di semifinali playoff di Serie C. Allo stadio “Arena Garibaldi – Romeo Anconetani” si sfideranno Pisa e Arezzo. Ecco tutte le info su come seguire la partita in tv in chiaro sulla Rai: dove vederla in streaming, le probabili formazioni dell’incontro, l’orario d’inizio, il dato sui biglietti venduti.

Pisa Arezzo biglietti venduti: tutte le info sul match

Si preannuncia un derby davvero bello in Toscana questa sera. I nerazzurri padroni di casa partono con un vantaggio di un gol nel computo totale dei due incontri. La partita d’andata, infatti, è terminata con la vittoria per tre reti a due da parte del Pisa sul campo di un Arezzo chiamato dunque alla rimonta.

Cosa dice il regolamento? A parità di differenza reti nel computo totale dei due incontri, passerà alle Final Four la squadra testa di serie. In questo caso, il Pisa, che dunque potrà godere del vantaggio di poter perdere la gara con un gol di scarto e passare al turno successivo.

Tutto esaurito all’Arena Garibaldi: i biglietti venduti per la gara che avrà come orario d’inizio le 20:30 sono 9500.

Pisa Arezzo in chiaro su Rai Toscana: come seguire la partita

La partita tra Pisa e Arezzo verrà trasmessa in chiaro dalla Rai per quanto riguarda la regione Toscana. La visione dell’incontro è infatti riservata a coloro i quali abitano nella regione di appartenenza delle due squadre. Lo ha reso noto la prefettura precisando che “che la partita di ritorno della semifinale play off di serie C sarà trasmessa su Rai Tre, in ambito regionale, a partire dalle 20.30“.

La gara non verrà trasmessa in chiaro su Rai Sport: il canale della tv di Stato riservato allo sport, infatti, trasmetterà gara 3 di Serie A di pallacanestro tra Sassari e Milano.

Pisa Arezzo Streaming: dove vederla online

Pisa-Arezzo sarà visibile in streaming su Eleven Sports. Il portale si occuperà infatti di mandare online l’incontro di calcio a partire dalle 20:30. Il costo della singola partita è di 3,90 euro, mentre per guardare tutte le gare di playoff e playout si dovrà pagare 7,90 euro.

Dato che la Rai nazionale trasmette la finale di ritorno dei playoff di Serie B tra Verona e Cittadella, non sarà possibile guardare in streaming gratis su Rai Play la gara tra Pisa e Arezzo.

Pisa Arezzo Formazioni: chi dovrebbe scendere in campo

Ecco quali potrebbero essere le formazioni che scenderanno in campo stasera.

Pisa (4-3-1-2): Gori; Lisi, Benedetti, De Vitis, Birindelli; Di Quinzio, Gucher, Marin; Minesso; Pesenti, Moscardelli. All. D’Angelo

Arezzo (4-3-1-2): Pelagotti; Sala, Pinto, Pelagatti, Luciani; Serrotti, Foglia, Buglio; Belloni; Rolando, Brunori. All. Dal Canto