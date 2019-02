Questa sera allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di scena la sfida Milan-Empoli. La partita, in programma alle 20:30, è valida per l’anticipo della 25ª giornata del campionato di Serie A 2018/2019. Prima di passare alle formazioni ufficiali di Milan-Empoli, ricordiamo che la gara di questa sera sarà disponibile in diretta tv esclusiva su Sky Calcio e in streaming sull’applicazione Sky Go anche su pc, tablet, ipad e smartphone.

Il Milan di Gattuso arriva a questa partita in un ottimo momento di forma. I rossoneri sono reduci dal successo in trasferta contro l’Atalanta e quarto in classifica con 42 punti. Empoli (21) quartultimo e proveniente dalla vittoria interna sul Sassuolo. Questa sera a San Siro, rossoneri a caccia di punti per rafforzare la quarta posizione, azzurri per alimentare l’obiettivo salvezza.

Milan-Empoli: le formazioni ufficiali, Gattuso punta sul 4-3-3

Per questa partita mister Gattuso dovrà fare a meno di un giocatore importante come Suso. Nel tridente offensivo spazio a Castillejo che affiancherà Piatek e Calhanoglu. In difesa confermata la coppia di centrali formata da Romagnoli e Musacchio. La grande novità di questa sera è il nome di Andrea Conti che torna titolare in una gara di Serie A dopo ben 544 giorni. L’ultima volta del terzino tra i primi undici è stato il 27 agosto 2017 e sulla panchina dei rossoneri sedeva Vincenzo Montella (Milan-Cagliari). Partirà dalla panchina quindi Davide Calabria, il quale ne approfitterà di un turno di riposo in vista della gara di martedì sera contro la Lazio.

Dall’altra parte mister Iachini ha tutti gli uomini a disposizione eccezion fatta per l’infortunato Antonelli. Modulo 3-5-2 per la compagine toscana che si affida ancora una volta alla coppia d’attacco formata da Ciccio Caputo e Diego Farias.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Castillejo, Piatek, Calhanoglu.

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Veseli, Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Acquah, Bennacer, Krunic, Pasqual; Caputo, Farias.