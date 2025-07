Il Napoli è pronto a inaugurare la stagione 2025/26 con una serie di amichevoli che daranno il via ufficiale al nuovo anno sportivo. Dopo la storica conquista del quarto scudetto, gli azzurri si ritroveranno tra le montagne del Trentino e dell’Abruzzo per i tradizionali ritiri estivi di Dimaro e Castel di Sangro. Un momento importante non solo per riaccendere l’entusiasmo dei tifosi, ma anche per valutare i primi passi della squadra sotto la guida, ormai consolidata, di Antonio Conte.

Le amichevoli del Napoli a Castel di Sangro nel 2025 rappresentano uno degli appuntamenti più attesi dai sostenitori partenopei e dagli addetti ai lavori. Il club ha in programma sfide di buon livello tecnico, ideali per testare condizione atletica, assetti tattici e nuovi innesti.

Il ritiro di Dimaro: Arezzo e Catanzaro per iniziare

Il primo appuntamento stagionale sarà in Trentino, a Dimaro, località ormai divenuta una seconda casa per i colori azzurri. Qui il Napoli affronterà due squadre italiane:

22 luglio 2025, ore 18:00 – Napoli vs Arezzo

– Napoli vs Arezzo 26 luglio 2025, ore 18:00 – Napoli vs Catanzaro

Due test che consentiranno a Conte di valutare l’impatto dei primi giorni di preparazione e iniziare a costruire minutaggio nelle gambe dei titolari e delle seconde linee. Attenzione particolare sarà riservata a eventuali nuovi acquisti e ai giovani del vivaio aggregati alla prima squadra.

Il ritiro a Castel di Sangro: attese due sfide internazionali

Terminate le amichevoli trentine, il gruppo squadra si trasferirà a Castel di Sangro, dove il livello degli avversari salirà in maniera decisa. Il Napoli, infatti, affronterà due formazioni internazionali:

Napoli vs Paris FC

Napoli vs Olympiakos

Le date e gli orari ufficiali di questi due incontri saranno comunicati a breve, ma è certo che si svolgeranno nel corso del mese di agosto. Si tratta di due test probanti che offriranno ad Antonio Conte indicazioni più precise in vista dell’avvio ufficiale della stagione. L’Olympiakos, club greco con esperienza europea, e il Paris FC, solida realtà del campionato francese, garantiranno intensità e competitività.

Un’estate decisiva per ripartire

Le amichevoli del Napoli a Castel di Sangro, così come quelle di Dimaro, saranno fondamentali per definire l’identità della squadra che dovrà difendere il titolo conquistato pochi mesi fa. L’obiettivo è farsi trovare pronti ai primi impegni ufficiali, tra campionato e coppe, e mantenere alto il livello di ambizione.

Per i tifosi sarà anche un’occasione unica per vivere da vicino la squadra, tra allenamenti a porte aperte e partite che riaccendono la passione dopo la pausa estiva. La continuità tecnica garantita dalla conferma di Conte rappresenta un valore aggiunto per il gruppo, che potrà ripartire da certezze già consolidate.