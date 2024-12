Il tanto atteso Oroscopo 2025 di Paolo Fox è stato svelato durante la diretta de I Fatti Vostri, rivelando le previsioni per tutti i segni zodiacali. Un anno ricco di nuove opportunità, sfide e grandi emozioni si prospetta, con alcuni periodi particolarmente favorevoli e altri da affrontare con cautela. Scopriamo insieme cosa riservano le stelle per amore, lavoro e fortuna, segno per segno.

L’Oroscopo 2025 di Paolo Fox, segno per segno

L’Ariete si prepara a un anno di nuovi inizi, con un maggio fortunato per il lavoro e un giugno che porterà passione in amore grazie alla presenza di Venere. Per il Toro, invece, il 2025 sarà un anno di chiarezza, con Gennaio e Febbraio decisivi per risolvere vecchi conflitti. A livello lavorativo, occorrerà fare attenzione alle tensioni, ma nuove opportunità arriveranno a maggio. I Gemelli, favoriti da Giove, avranno buone opportunità lavorative, soprattutto a giugno, mentre il Cancro vivrà un anno di grandi rivoluzioni, con successi professionali da novembre in poi.

Per il Leone, invece, il 2025 si prospetta un anno al top, con momenti ideali per rafforzare relazioni e realizzare obiettivi professionali. La Vergine vedrà un miglioramento nella seconda metà dell’anno, soprattutto dopo maggio, mentre la Bilancia dovrà cogliere al volo le opportunità lavorative che arriveranno tra gennaio e giugno.

A novembre, il cielo sarà favorevole anche per lo Scorpione, pronto a lanciarsi in nuovi progetti, mentre il Sagittario avrà una crescita in amore, soprattutto a dicembre. Per il Capricorno, l’estate sarà il periodo più significativo per i sentimenti, con alcune difficoltà dopo giugno, mentre l’Acquario avrà opportunità da sfruttare in primavera. Infine, i Pesci vivranno un autunno favorevole per i cuori solitari, con grandi cambiamenti professionali e successi previsti tra agosto e dicembre.