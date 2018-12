Un’opportunità per salvare molte vite, cercando di trarre una speranza dal dolore della morte. Questa notte presso l’ospedale di Nocera Inferiore Umberto I è stato effettuato un espianto multiorgano. Il corpo di un 52enne argentino residente in Campania è stato consegnato alla scienza.

Ospedale di Nocera Inferiore, prelevati fegato, reni e cornee

L’uomo era ricoverato presso la struttura nocerina per un’emorragia cerebrale. Purtroppo per lui l’equipe medica non ha potuto fare altro che dichiararne la morte cerebrale.

Il via libera dei familiari, poi il prelievo di fegato, reni, cornee, che sono stati trasportati nella notte presso altri ospedali della regione per essere trapiantati su pazienti in attesa.

Le operazioni, che sono andate a buon fine, sono iniziate intorno alle 2. Il lavoro è stato eseguito in constante contatto con la centrale operativa del Centro Regionale Trapianti della Campania.

Determinante, per la buona riuscita delle operazioni, è stata la perfetta sinergie fra le equipe chirurgiche, i laboratori, il servizio navette, la logistica, e tante altre figure professionale coinvolte nell’evento.