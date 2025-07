Era tutto pronto in Piazza del Campo per la Carriera del 2 luglio, ma un improvviso temporale ha costretto il Comune di Siena a rinviare il Palio di Provenzano al giorno successivo. Ma lo spettacolo, per mercoledì 3, non mancherà. Ecco dove vedere il Palio di Siena 2025 in tv.

Intorno alle 14:50 la pioggia ha iniziato a cadere sul tufo della pista, trasformandolo in una superficie insicura per cavalli e fantini. Alle 16:10, dopo una riunione tra il sindaco, i Capitani delle contrade e i Deputati della Festa, è arrivata l’ufficialità con l’esposizione della bandiera verde dalle trifore di Palazzo Pubblico.

Per la terza volta consecutiva – dopo entrambi i Palii del 2024 – la Festa è stata rinviata a causa del maltempo. Un fatto che non accadeva da oltre 150 anni e che riaccende il dibattito sugli effetti del cambiamento climatico anche su eventi legati alle tradizioni più profonde.

Dove vedere il Palio di Siena 2025 in diretta tv e streaming

Gli appassionati non dovranno temere: anche il Palio del 3 luglio sarà trasmesso integralmente in diretta su La7. La programmazione seguirà gli orari originari, con inizio alle 17:10, preceduta da collegamenti e approfondimenti. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo, affiancato dallo storico Giovanni Mazzini, mentre da dietro le quinte interverranno Andrea Milluzzi e Elena Testi dalla Sala del Mappamondo del Comune.

La diretta sarà disponibile anche in streaming su La7.it, mentre per un punto di vista più locale sarà possibile seguire l’evento sul sito di Canale 3 Toscana, la tv senese.

Il programma del 3 luglio 2025

15:30 e 16:00 – Spari del mortaretto (primo e secondo preavviso)

– Spari del mortaretto (primo e secondo preavviso) 16:40 – Sgombero della pista

– Sgombero della pista 17:15 – Sfilata del drappello dei Carabinieri a cavallo

– Sfilata del drappello dei Carabinieri a cavallo 17:20 – Ingresso in Piazza del Campo del Corteo Storico

– Ingresso in Piazza del Campo del Corteo Storico 19:30 – Uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà e inizio del Palio

Le accoppiate cavallo-fantino delle dieci contrade

Tartuca – Zio Frac con Carlo Sanna detto Brigante

– Zio Frac con Carlo Sanna detto Brigante Chiocciola – Tale e Quale con Giosuè Carboni detto Carburo

– Tale e Quale con Giosuè Carboni detto Carburo Drago – Diosu de Campeda con Michel Putzu detto Spago

– Diosu de Campeda con Michel Putzu detto Spago Selva – Zenis con Andrea Sanna detto Virgola

– Zenis con Andrea Sanna detto Virgola Istrice – Dorotea Dimmonia con Enrico Bruschelli detto Bellocchio

– Dorotea Dimmonia con Enrico Bruschelli detto Bellocchio Lupa – Ares Elce con Antonio Mula detto Shardana

– Ares Elce con Antonio Mula detto Shardana Oca – Diodoro con Giovanni Atzeni detto Tittia

– Diodoro con Giovanni Atzeni detto Tittia Bruco – Viso d’Angelo con Jonatan Bartoletti detto Scompiglio

– Viso d’Angelo con Jonatan Bartoletti detto Scompiglio Valdimontone – Comancio con Giuseppe Zedde detto Gingillo

– Comancio con Giuseppe Zedde detto Gingillo Pantera – Arestetulesu con Francesco Caria detto Tremendo

La Provaccia, le rivalità e le curiosità della Carriera

Nella “provaccia” del mattino, prova conclusiva delle sei previste prima della corsa, ha primeggiato la Selva con Virgola e il cavallo Zenis. Un risultato che, secondo la tradizione popolare, non porta fortuna alla Carriera vera e propria.

Tra le rivalità accese in questo Palio spiccano Tartuca vs Chiocciola (che hanno pescato i cavalli migliori) e Lupa vs Istrice. Le contrade senza rivali presenti al canape saranno Bruco, Drago e Selva.

Interessante la presenza di nomi esperti come Tittia (10 vittorie) e Scompiglio (5), ma anche di chi potrebbe scrivere la storia, come Carburo, pronto a diventare il fantino più anziano di sempre a vincere al debutto: a 45 anni batterebbe il record detenuto da Velluto (44 anni).

Infine, occhi puntati sulla Chiocciola, che non vince dal lontano 1999, e sulla Lupa, che ha trionfato per ultima, nell’agosto 2024. La Aquila, assente in questo Palio, resta invece la contrada con il digiuno più lungo: non vince dal 1992.