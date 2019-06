Pamela Perricciolo, chi è l’agente di Pamela Prati: biografia, età, Uomini e Donne

Potrebbe essere uno dei personaggi più discussi del momento, in base a quanto dirà questa sera di Pamela Prati e Mark Caltagirone. Ecco chi è Pamela Perricciolo, agente dell’attrice: la sua biografia, la sua età, il suo luogo di nascita. Inoltre, ecco alcune informazioni sulla vita privata e pubblica: la sua dieta, e sulla sua partecipazione come corteggiatrice a Uomini e Donne.

Chi è Pamela Perricciolo: biografia, età, agenzia, luogo di nascita

Innanzitutto, va detto che la biografia di Pamela Perricciolo ci appare sicuramente tra le più indecifrabili di tutte. Non si conosce praticamente niente della donna: sono infatti ignote la sua età, così come il suo luogo di nascita. Tuttavia, sul web emerge che la donna farebbe parte di un’agenzia chiamata Aicos Management. Questa è presieduta da Eliana Michelazzo, della quale parleremo anche in seguito. Il suo nome è cresciuto molto nell’ambito delle agenzie di questo genere, e infatti, dalle informazioni in nostro possesso, la Perricciolo ha lavorato con personalità influenti all’interno del mondo dello spettacolo.

Pamela Perricciolo Mark Caltagirone: la sua versione a “Live Non è la D’Urso”

Ultimo nome emerso, questo di dominio pubblico, è quello di Pamela Prati, personaggio del mondo della televisione di cui ormai si sente parlare ogni giorno per l’arcinota storia di Mark Caltagirone, presunto marito della showgirl, che in realtà non esiste. Nella puntata di “Live Non è la D’Urso” di mercoledì 5 giugno 2019 Pamela Perricciolo racconterà molto probabilmente ciò che pensa della vicenda.

Queste, intanto, le sue parole a “Libero Quotidiano”: “Avevo detto a Pamela Prati che c’era un uomo che ha frequentato il mio ristorante e che mi chiedeva spesso di lei. Mi diceva di chiamarsi Marco e di non vivere in Italia. Verso fine marzo, Pamela mi dice di avere cominciato a scambiarsi messaggi con questo uomo. A oggi nemmeno io posso dire se si chiamasse Caltagirone, ma proprio da quel momento Pamela ha cominciato a raccontare di avere conosciuto questo imprenditore che lavorava all’estero. Da qui la situazione ci è sfuggita di mano. Mark Caltagirone non esiste, questo è chiaro“.

Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo stanno insieme? Vita privata dell’agente

Le pagine di gossip italiane, negli ultimi mesi, hanno ipotizzato una relazione tra Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo, anch’essa tra le agenti di Pamela Prati. Si vocifera, infatti, che le due siano legate da qualcosa di più di un’amicizia.

Tuttavia, a fugare ogni dubbio, le parole della Michelazzo a “Chi”: “Pamela mi ha presentato mio marito Simone Coppi. Lui era molto geloso e mi disse che dovevo stare sempre con Pamela, così è venuta a vivere a casa mia. È innamorata di me? Non si è mai dichiarata lesbica, mi disse che era stata fidanzata con Igor, il fratello di Simone e, quando le chiedevo perché non si fidanzasse, mi diceva: “Non ho più uomini né fantasia”. Con me è sempre stata affettuosa, mai morbosa“.

Per il resto, non sappiamo granché della vita privata dell’agente, dato che sembra una persona estremamente legata alla sua privacy e poco incline a far trapelare qualsiasi tipo di informazione a riguardo.

Pamela Perricciolo Corteggiatrice: l’agente non è stata a Uomini e Donne 2009

Sul web una delle ricerche maggiormente effettuate è quella che vede Pamela Perricciolo tra le corteggiatrici di Uomini e Donne 2009. Tuttavia, è stata la sua ‘amica’ Eliana Michelazzo a partecipare a quell’edizione del popolare programma di Maria De Filippi.

Dunque, tutte le ricerche effettuate in tal senso sembrano essere davvero poco valide. D’altronde, per una persona poco amante dell’appariscenza, c’era da immaginarselo.

Pamela Perricciolo Instagram: il profilo dell’agente di Pamela Prati

Tra l’altro, pare che dopo la storia di Mark Caltagirone il rapporto tra le due pare essere radicalmente cambiato. Si dice, infatti, che le ultime storie Instagram della Michelazzo, dai toni piuttosto duri, fossero rivolte proprio alla Perricciolo, con la quale non correrebbe ora buon sangue.

Il profilo Instagram di Pamela Perricciolo è privato, e pertanto non è possibile vedere alcune delle sue foto più belle. Tuttavia, l’agente di Pamela Prati ha circa cinquantamila follower sul popolare social network di photosharing. Trattandosi di un profilo privato, non ne posteremo l’indirizzo qui.