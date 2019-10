';

Brutta tegola per il Parma di mister Roberto D’Aversa. Nel corso della gara contro il Genoa l’attaccante dei crociati Roberto Inglese ha subito un infortunio. Ecco le sue condizioni.

Infortunato Inglese, le condizioni dell’attaccante del Parma

Otto minuti di gioco. Tanto è durato il Parma-Genoa di Roberto Inglese. L’attaccante gialloblù è stato toccato duro da El Yamiq in occasione di un contrasto. Una distorsione alla caviglia, probabilmente dovuta a un cattivo appoggio del piede sul terreno, ha costretto il numero 45 degli emiliani a lasciare il campo. Smorfia di dolore per il centravanti, sostituito da Cornelius, che, per la cronaca, è anche andato in gol.

Non conosciamo i tempi di recupero del giocatore, dato che è ancora presto stabilirne una data di rientro, ma ci auguriamo che non si tratti di nulla di grave. Gli esami in settimana diranno sicuramente di più.