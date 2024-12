La Prima della Scala non è solo un appuntamento culturale, ma un vero e proprio evento sociale. Anche quest’anno, il Teatro vedrà sfilare un parterre di ospiti illustri. Tra i nomi attesi ci sono Roberto Bolle, Placido Domingo, Giorgio Armani, Alessandro Baricco e molti altri volti noti del mondo dell’arte, della cultura e delle istituzioni. Nel palco reale saranno presenti, tra gli altri, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, la senatrice Liliana Segre e il presidente del Senato Ignazio La Russa.

Dove vedere la Prima della Scala 2024 in tv e streaming

L’evento, che richiama ogni anno l’attenzione internazionale, sarà trasmesso in diretta su Rai 1 e Radio 3, offrendo la possibilità di seguirlo anche a chi non sarà fisicamente presente in sala.

Per chi invece preferirà l’esperienza dal vivo, sono in programma sette repliche, dal 10 dicembre al 2 gennaio. La serata, come di consueto, sarà preceduta da una serie di eventi che accendono i riflettori sulla città, tra cui l’Anteprima per gli Under30.

La Prima della Scala rappresenta uno degli eventi più esclusivi nel panorama culturale italiano, e i biglietti rispecchiano questa esclusività. I posti migliori, le poltronissime, raggiungono cifre che oscillano tra i 2.000 e i 3.000 euro, mentre i biglietti per le poltrone partono da 200 euro. Tuttavia, la trasmissione televisiva su Rai 1 e quella radiofonica su Radio 3 rendono questo spettacolo accessibile a un pubblico ampio. Sarà inoltre disponibile in streaming su RaiPlay, offrendo un’opportunità unica di immergersi nella magia della Scala da qualsiasi dispositivo.

I numeri della Prima: tra costi e ricavi da record

L’organizzazione della Prima della Scala richiede un impegno economico straordinario. Il budget complessivo dell’edizione 2024 ammonta a circa 1,5 milioni di euro, ma i ricavi stimati raggiungono i 3,5 milioni, un risultato che conferma il successo di questo evento come simbolo di eccellenza. Solo il cast artistico comporta un costo vicino ai 100.000 euro per serata, con cachet per i protagonisti che possono arrivare fino a 30.000 euro ciascuno.