Da una settimana ormai, le strade di Salerno si riempiono di salernitani e turisti che passeggiano sotto il cielo illuminato dalle Luci d’Artista. Tra selfie, risate e lo spirito natalizio che si respira in ogni angolo, la città sembra avvolta in un’atmosfera magica. L’attesa per l’accensione del grande Albero di Natale in Piazza Portanova, momento simbolico delle festività, è finalmente terminata, regalando ai presenti uno spettacolo che ha emozionato tutti, nonostante qualche intoppo iniziale.

L’Albero di Piazza Portanova: un simbolo che incanta i salernitani e i turisti

Alle 17:30 di venerdì 6 dicembre, infatti, con mezz’ora di ritardo rispetto al programma (e con un evidente malumore del Governatore De Luca, presente per l’occasione), il grande Albero di Natale di Piazza Portanova si è illuminato, dando ufficialmente il via alla magia natalizia. Le sue luci scintillanti, accompagnate dalla dolce melodia del Coro di Voci Bianche del Teatro Verdi, hanno creato un momento emozionante, trasformando la piazza in un luogo di meraviglia. Tra gli applausi e i sorrisi, non sono mancati i cellulari alzati per catturare l’istante, un rituale ormai irrinunciabile per condividere sui social la bellezza di Salerno illuminata.

Luci d’Artista 2024-2025, “Un’Occasione Formidabile” a piazza Flavio Gioia: le luminarie

Non è solo Piazza Portanova a stupire. In Piazza Flavio Gioia, la nuova installazione U.F.O. (Una Formidabile Occasione), ideata da Luca Pannoli di Ondesign Studio, è stata la protagonista di un altro momento magico. Con il suo design moderno e un gioco di luci che lascia senza fiato, l’opera ha attirato tantissimi curiosi, diventando subito una delle attrazioni più fotografate. A rendere l’atmosfera ancora più suggestiva, il concerto gospel con il Coro e Quartetto d’Archi, che ha avvolto la piazza in un abbraccio di musica e luci.