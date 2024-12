Anche quest’anno Salerno si prepara a incantare decine di migliaia di visitatori con le sue Luci d’Artista, uno degli eventi più attesi del periodo natalizio. La diciannovesima edizione, partita il 29 novembre, accompagnerà la città fino al 2 febbraio 2025, illuminandola con installazioni spettacolari: dalle opere ormai iconiche come i tunnel stellati della Villa Comunale alle novità in Piazza della Libertà, il percorso delle luminarie si snoda tra le vie del centro e i quartieri, regalando un’atmosfera magica a chiunque vi passeggi. Scopriamo insieme tutti i dettagli su date, orari, mappa e gli eventi che arricchiranno Luci d’Artista 2024-2025 a Salerno.

Date e orari delle luminarie: quando ammirarle in città

Le Luci d’Artista di quest’anno hanno preso il via il 29 novembre e rimarranno accese fino al 2 febbraio 2025, un piccolo regalo in più rispetto agli anni scorsi, visto che raramente le luminarie hanno illuminato la città oltre gennaio. Ogni giorno, le luci si accendono alle 17:00 e rimangono visibili fino alle 2:00 del mattino, creando un’atmosfera unica, perfetta per passeggiate serali e momenti di relax con la famiglia o gli amici.

L’albero di Natale di Piazza Portanova, una delle attrazioni più fotografate, e le luminarie di Piazza Flavio Gioia saranno accese a partire dal 6 dicembre. Una piccola attesa che, ne siamo sicuri, verrà ripagata dall’emozione che queste installazioni sanno regalare. Intanto, la città è già pronta ad accogliere i visitatori che stanno arrivando da tutta Italia per immergersi nella magia di Salerno.

Percorso Luci d’Artista Salerno 2024-2025: le opere installate

Ogni anno, le Luci d’Artista trasformano Salerno in una galleria a cielo aperto, e questa edizione non è da meno. Il percorso attraversa l’intera città, con installazioni che decorano piazze, strade e persino i quartieri periferici. Tra le novità di quest’anno spicca il trenino dorato, che dalla zona orientale è stato spostato in Piazza Vittorio Veneto, mentre i due tunnel stellati della Villa Comunale promettono di essere uno degli scorci più fotografati dell’intera manifestazione.

Per chi non sa da dove cominciare, il percorso ideale parte dalla stazione centrale e si snoda lungo Corso Vittorio Emanuele, passando per Via Roma e terminando nella Villa Comunale, dove non mancano opere incantevoli come la stella natalizia e le decorazioni ispirate al mondo animale. Piazza della Libertà, con il mare come sfondo, ospita altre luminarie spettacolari, e sarà il cuore della festa di Capodanno, che vedrà protagonista Giorgia.

In occasione delle Luci d’Artista 2024/2025, il Comune di Salerno ha introdotto misure straordinarie per facilitare l’accesso e la mobilità durante l’evento, come riportato nell’articolo 10 del disciplinare di sosta e accesso, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 445 del 27 novembre 2024. Tra i servizi aggiuntivi spiccano le corse supplementari della metropolitana, pensate per collegare in modo efficiente Salerno Centrale e Arechi nei giorni di maggiore afflusso.

Ecco il calendario delle date con i collegamenti extra:

30 novembre 2024

1 dicembre 2024

6, 7, 8 dicembre 2024

14, 15 dicembre 2024

21, 22 dicembre 2024

26, 27, 28, 29 dicembre 2024

31 dicembre 2024

1 gennaio 2025

3, 4, 5, 6 gennaio 2025

Luci d’Artista Salerno 2024, il programma degli eventi

Le Luci d’Artista non sono solo uno spettacolo per gli occhi, ma anche un’occasione per vivere Salerno attraverso eventi e attività per tutte le età. Per i più piccoli, c’è il Castello dei Folletti dispettosi: ogni sabato e domenica, dal 7 dicembre al 6 gennaio, il Complesso di Santa Sofia si trasformerà in un luogo magico con spettacoli, laboratori e animazioni pensati per i bambini.

Gli appassionati di musica troveranno pane per i loro denti con il festival Jazz in Luce, che animerà Piazza Portanova ogni giovedì sera, dal 5 al 19 dicembre. Il programma spazia dal funk al soul, con artisti come i Groove At Home, le Sister Sounds e i C’ammafunk, pronti a regalare emozioni in un’atmosfera calda e coinvolgente.

Al Teatro Augusteo, invece, torna la magia delle Fiabe per Luci d’Artista, una rassegna teatrale che quest’anno propone grandi classici come Miracolo a Notre Dame e Il Principe Schiaccianoci. Gli spettacoli sono gratuiti, ma i posti limitati: un motivo in più per organizzarsi per tempo e non perdersi queste serate dedicate alla fantasia e ai buoni sentimenti.

Per scoprire le Luci d’Artista di Salerno 2024-2025 e viverle in prima persona, è possibile seguire il walking tour disponibile sul canale YouTube Hammer Style, che offre una visione completa delle luminarie.