Salerno, venerdì 29 novembre l’accensione delle Luci d’Artista

Salerno si prepara a inaugurare le festività natalizie con un programma che intreccia tradizione e spettacolo. L’accensione delle Luci d’Artista 2024-2025, attesa per venerdì 29 novembre, darà ufficialmente il via a uno degli eventi più amati della città, capace di attrarre ogni anno migliaia di visitatori da tutta Italia. Tra le novità di questa edizione, il concerto di Giorgia a Capodanno promette di chiudere in grande stile le celebrazioni, con Piazza della Libertà pronta a diventare un palcoscenico d’eccezione.

Luci d’Artista Salerno 2024-2025, la mappa delle vie del centro interessate

Le Luci d’Artista, vero e proprio simbolo del Natale salernitano, stanno già prendendo forma nei luoghi più suggestivi della città. Passeggiando per il centro storico, è impossibile non notare le prime installazioni: farfalle luminose danzano tra i palazzi di Largo Dogana Regia, mentre rami fioriti e girasoli giganti impreziosiscono l’ingresso di via dei Mercanti. Anche Piazza Sant’Agostino e le principali arterie cittadine, dal Corso Vittorio Emanuele alla Villa Comunale, si preparano a vestire la città di luce e colori. L’attesa cresce anche per il tradizionale albero di Natale, che sarà acceso il 6 dicembre in piazza Portanova, pronto a diventare il cuore pulsante delle festività.

L’allestimento delle luminarie è ormai una tradizione consolidata, che trasforma Salerno in una destinazione imperdibile per turisti e appassionati di atmosfere natalizie. Ogni angolo della città, come accaduto nell’edizione 2023 delle Luci d’Artista e, del resto, anche nelle edizioni precedenti, diventa un racconto visivo, un percorso che invita a scoprire non solo le decorazioni, ma anche il fascino di strade e piazze che, per un mese intero, si trasformano in un museo a cielo aperto. Non mancano però le curiosità: già nei giorni scorsi, le prime installazioni hanno attirato l’attenzione di passanti e fotografi, dando un assaggio di quella magia che ogni anno conquista salernitani e visitatori.

Giorgia a Salerno per Capodanno 2025: il concerto in piazza della Libertà

Sarà Giorgia la protagonista indiscussa del concerto di San Silvestro per Capodanno 2025. La cantante romana dai successi internazionali si esibirà in Piazza della Libertà la notte di San Silvestro, con uno spettacolo gratuito che si preannuncia memorabile. Un evento realizzato con il contributo della Regione Campania, che ha voluto puntare su una serata di qualità per salutare l’anno passato e accogliere il nuovo con il giusto spirito. La conduzione sarà affidata a Pippo Pelo, volto noto del panorama radiofonico, che accompagnerà il pubblico in un appuntamento che unisce musica, festa e condivisione.