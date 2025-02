Il Festival di Sanremo 2025 è pronto ad accendere i riflettori sulla canzone italiana. Martedì 4 febbraio, alle 20:40, il sipario si alzerà sul Teatro Ariston per la serata inaugurale della kermesse. Sarà il primo passo di un percorso fatto di musica, emozioni e sorprese, tra esibizioni dal vivo, ospiti speciali e il primo verdetto della giuria. Non tutti, però, potranno seguirlo in TV. C’è chi sarà in viaggio, chi al lavoro e chi semplicemente preferisce lasciarsi trasportare dalla magia della radio. Per loro, c’è Rai Radio 2, che anche quest’anno racconterà Sanremo in diretta, con un commento dettagliato, interviste esclusive e il dietro le quinte del Festival.

Come ascoltare la prima serata di Sanremo 2025 in radio

Seguire il Festival di Sanremo in radio è più semplice di quanto si pensi. Per chi ama la tradizione, c’è la radio FM, con le frequenze di Rai Radio 2 che coprono tutta Italia. Ogni città ha la sua frequenza specifica, e per trovare quella giusta basta consultare il sito ufficiale dell’emittente.

Oltre alla modulazione di frequenza, Sanremo 2025 si potrà ascoltare anche in DAB+, il sistema radio digitale che offre un audio più pulito e privo di interferenze. È la soluzione perfetta per chi dispone di un’autoradio o di un dispositivo compatibile e vuole godersi la diretta senza problemi di segnale.

Per chi preferisce l’ascolto in mobilità, invece, la soluzione ideale è lo streaming online. Rai Radio 2 sarà disponibile su RaiPlay Sound, accessibile sia da desktop che da smartphone tramite l’app dedicata. Basta un click per immergersi nell’atmosfera del Festival, ovunque ci si trovi. E per chi utilizza assistenti vocali come Alexa o Google Assistant, basterà un semplice comando per avviare la diretta.

Sanremo 2025 in radio: orari e programma della prima serata

L’appuntamento con la prima serata di Sanremo 2025 è fissato per le 20:40, e sarà una notte di debutti e sorprese. Tutti gli artisti in gara saliranno sul palco per presentare le loro canzoni, cercando di conquistare pubblico e giuria con performance pensate per lasciare il segno.

Seguire l’evento in radio significa vivere ogni momento in modo diverso. Le voci dei conduttori racconteranno ogni dettaglio, dalla tensione dietro le quinte all’accoglienza riservata alle canzoni in gara. Ogni sfumatura della serata prenderà vita attraverso le parole, permettendo a chi ascolta di immergersi nell’atmosfera unica del Festival, anche senza le immagini.

A rendere tutto ancora più interessante ci saranno i primi verdetti. La giuria inizierà a esprimere le sue preferenze, delineando un primo quadro della competizione. L’analisi dei voti, i commenti a caldo e le prime previsioni sul possibile vincitore saranno parte integrante della diretta radiofonica, con esperti e giornalisti pronti a fornire il loro punto di vista.

Sanremo non è solo musica, ma anche spettacolo, e per questo non mancheranno ospiti e momenti speciali che renderanno la serata ancora più coinvolgente. Anche questi saranno raccontati in radio con la stessa passione e intensità di chi è presente all’Ariston.

Perché ascoltare la prima serata di Sanremo 2025 in radio

C’è qualcosa di speciale nell’ascoltare Sanremo senza guardarlo. La radio lascia spazio all’immaginazione, permettendo di costruire nella propria mente le immagini di ciò che accade sul palco. È un’esperienza diversa, più intima, capace di esaltare la musica e le emozioni che ne derivano.

Per chi è in movimento, poi, è la soluzione perfetta. Che si tratti di un viaggio in auto, di una serata di lavoro o semplicemente del piacere di ascoltare senza distrazioni, la diretta radiofonica del Festival è sempre un’opzione valida. E con le possibilità offerte da FM, DAB+ e streaming, l’accesso all’evento è davvero alla portata di tutti.