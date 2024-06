Manca ormai pochissimo all’inizio di Euro 2024 e cresce l’attesa per l’evento calcistico dell’anno. Parallelamente, continua anche la preparazione per il FantaEuropeo, il gioco che rende ogni partita ancora più emozionante e coinvolgente per i tifosi di calcio. Dopo l’uscita delle liste con ruoli e bonus differenziati, è ora di focalizzarsi su coloro che potrebbero portare ulteriori bonus dagli undici metri. Chi tira i rigori agli Europei? La lista completa dei rigoristi di Euro 2024.

L’importanza di avere un buon specialista dagli undici metri per il Fantaeuropeo

I calci di rigore, da sempre momenti di alta tensione e di grande importanza nelle partite di calcio, possono fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta di una squadra. Ma non solo: nel contesto del Fantaeuropeo, i rigori sono cruciali anche per i fantallenatori, che possono guadagnare preziosi punti bonus grazie ai gol segnati dai propri giocatori. Ricordiamo che il bonus per un gol su calcio di rigore è di +3 punti, come stabilito dal regolamento.

Per questo motivo, conoscere i rigoristi delle 24 nazionali presenti a Euro 2024 può offrire un vantaggio competitivo significativo nel Fantaeuropeo. La scelta accurata dei rigoristi potrebbe essere determinante per il successo della squadra, avvicinando i fantallenatori alla vittoria finale.

Quali sono i rigoristi di Euro 2024: la lista completa

Ecco dunque la lista completa dei rigoristi di Euro 2024.

Albania

Prima scelta: Asllani

Asllani Alternative: Broja, Manaj

Austria

Prima scelta: Sabitzer

Sabitzer Alternative: Arnautovic, Gregoritsch

Belgio

Prima scelta: Lukaku

Lukaku Alternative: De Bruyne, Trossard

Croazia

Prima scelta: Modric

Modric Alternative: Kramaric, Petkovic

Danimarca

Prima scelta: Eriksen

Eriksen Alternative: Hojlund, Poulsen

Hojlund, Poulsen Nota: L’ultimo rigore della Danimarca è stato calciato da Kjaer il 9 ottobre 2021.

Francia

Prima scelta: Mbappé

Mbappé Alternative: Giroud, Griezmann

Georgia

Prima scelta: Kvaratskhelia

Kvaratskhelia Alternative: Mikautadze, Chakvetadze

Germania

Prima scelta: Gundogan

Gundogan Alternative: Fullkrug, Havertz

Inghilterra

Prima scelta: Kane

Kane Alternative: Saka, Foden

Italia

Prima scelta: Jorginho

Jorginho Alternative: Pellegrini, Scamacca

Olanda

Prima scelta: Depay

Depay Alternative: Gakpo, Koopmeiners

Gakpo, Koopmeiners Nota: Van Dijk ha tirato l’ultimo rigore in favore dell’Olanda.

Polonia

Prima scelta: Lewandowski

Lewandowski Alternative: Frankowski, Zielinski

Portogallo

Prima scelta: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo Alternative: Bruno Fernandes, Ruben Neves

Repubblica Ceca

Prima scelta: Schick

Schick Alternative: Soucek, Barak

Romania

Prima scelta: Razvan Marin

Razvan Marin Alternative: Stanciu, Puscas

Stanciu, Puscas Nota: Gli ultimi 5 rigori della Romania sono stati calciati da 5 giocatori diversi (R. Marin, Man, Stanciu, Paraschiv e Puscas).

Scozia

Prima scelta: McGinn

McGinn Alternative: Christie, Adams

Serbia

Prima scelta: Mitrovic

Mitrovic Alternative: Tadic, Vlahovic

Slovacchia

Prima scelta: Duda

Duda Alternative: Suslov, Bozenik

Slovenia

Prima scelta: Sesko

Sesko Alternative: Ilicic, Sporar

Spagna

Prima scelta: Rodri

Rodri Alternative: Morata, Ferran Torres

Svizzera

Prima scelta: Shaqiri

Shaqiri Alternative: Okafor, Rodriguez

Turchia

Prima scelta: Calhanoglu

Calhanoglu Alternative: Yazici, Arda Guler

Ucraina

Prima scelta: Dovbyk

Dovbyk Alternative: Mudryk, Malinovskyi

Ungheria