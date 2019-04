Sono ormai pochi i giorni che ci dividono dalle festività pasquali e in molti cominciano a fare i conti per quello che è stato definito come “il ponte più lungo della storia“. Da Pasqua al 1° maggio, passando per la festa della Liberazione, ecco il calendario scolastico per questa primavera 2019.

Da Pasqua al Ponte del 25 Aprile: il calendario regione per regione

Ogni regione, all’inizio dell’anno scolastico, ha varato il proprio calendario delle vacanze, organizzando ponti, aperture e chiusure in base all’autonomia concessa dal Miur.

Tra i più fortunati troviamo gli studenti della Campania e della provincia di Trento, che godranno del ponte più lungo in assoluto che si prolungherà dal 18 al 28 aprile 2019. Solo due giorni tra i banchi li distaccheranno dal 1° maggio, che però non prevederà ulteriori giorni di ponte.

Alcuni giorni in meno per gli scolari di Valle d’Aosta, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Emilia Romagna, Umbria, Toscana, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia che lasceranno i banchi dal 18 al 25 aprile 2019, per farvi ritorno il 26. La settimana successiva anche per loro non sono previsti giorni in più da accorpare alla festa dei lavoratori.

Tra coloro che faranno meno giorni di vacanza, troviamo gli studenti di Lombardia, Lazio, Marche, Puglia, Liguria e Sardegna che potranno rimanere a casa solamente dal 18 al 23 aprile 2019. Per loro, la scuola riaprirà le porte subito dopo Pasqua. Né il 25 aprile, né il primo maggio saranno oggetto di ponte.