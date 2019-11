';

In Serie B il Benevento è sempre più padrone del campionato. La compagine guidata da Pippo Inzaghi batte il Crotone 2-0 e vola a quota 28 punti in classifica con un +6 sul Pordenone secondo. A decidere la gara del “Vigorito” i gol di Nicolas Viola e Riccardo Improta.

A inseguire in classifica la capolista Benevento c’è il sorprendente Pordenone che allo stadio “Friuli” batte con un netto 3-0 uno spento Perugia. Per la squadra di Tesser in rete Gavazzi, Ciurria e Mazzocco. Passi importanti in classifica anche in coda dove il Trapani che batte nello scontro diretto il Livorno e raggiunge proprio i toscani a quota 10 punti in classifica.

Vittoria in coda anche per la Juve Stabia che fa suo il derby contro la Salernitana e si porta a 14 superando momentaneamente Cosenza e Spezia.

Serie B, i risultati della 13a giornata

Pescara-Cremonese 1-1 (giocata venerdì), Benevento-Crotone 1-0, Juve Stabia-Salernitana 1-0, Livorno-Trapani 1-2, Pordenone-Perugia 3-0, Empoli-Venezia ore 18, Ascoli-Cosenza (domenica ore 15), Cittadella-Pisa (15), Spezia-Frosinone (ore 21), Chievo-Entella (lunedì ore 21)

Questa la classifica di Serie B aggiornata:

Benevento 28,Pordenone 22, Crotone 21, Pescara 20, Cittadella* 20, Perugia 19, ChievoVerona* 18, Salernitana 18, Ascoli* 17, Empoli* 17, Forsinone* 17, Pisa* 16, Venezia* 16, V. Entella* 16, Cremonese 16, Juve Stabia 14, Cosenza* 12, Spezia* 12, Livorno 10, Trapani 10