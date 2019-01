Terremoto, forte scossa al Nord Italia: paura in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia

Intorno a mezzanotte una forte scossa di terremoto ha fatto tremare il Centro e il Nord Italia. L’evento tellurico, come riportato dall’Ingv, è stato di magnitudo 4.6 con epicentro nel mare Adriatico, appena al largo dal litorale di Ravenna.

Paura per molte persone ma, per fortuna, non si registrano danni o feriti. Subito dopo la scossa sono state tante le segnalazioni sui social e le telefonate ai Vigili del Fuoco in particolare nelle città vicine all’epicentro come Ravenna, Ferrara, Rimini, Imola, Forlì, Cesena e Faenza.

La scossa di questa notte è stata avvertita in modo significativo soprattutto in Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Friuli Venezia Giulia, impaurendo la popolazione. In molti sono scesi in strada per la paura e in questo momento i Vigili del Fuoco sono al lavoro per individuare eventuali danni. La scossa è stata avvertita da Milano a Trieste, da Bologna a Venezia fino a Padova, Verona, Belluno, in Slovenia, Croazia e nelle Marche.

Mezz’ora dopo una nuova scossa di terremoto, di magnitudo 3, è stata registrata in provincia di Ravenna. L’epicentro è stato individuato a 9 chilometri da Cervia ad una profondità di 22 chilometri. Il Comune di Cervia ha comunicato: «Nessun danno a persone o cose. In mattinata avvieremo ulteriori controlli in via cautelativa agli edifici scolastici».