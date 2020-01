Tragedia in Basilicata: auto di tifosi del Melfi investe tifoso del Rionero, un morto

';

Una vera tragedia quella che è avvenuta nel pomeriggio di oggi in Basilicata. Per circostanze ancora da stabilire, un tifoso della squadra della squadra di calcio della Vultur Rionero è stato investito da un’automobile guidata da tifosi della squadra del Melfi. Il ragazzo, un 33enne, è morto nel tragico episodio. Il fatto è accaduto a Vaglio di Basilicata, in provincia di Potenza.

Auto di tifosi del Melfi investe tifoso del Rionero, potrebbero esserci stati tafferugli

Intorno alle 14 di questo pomeriggio, dunque prima dell’inizio delle partite, ci sarebbe stato l’incontro tra le due tifoserie. La polizia, a tal proposito, sta indagando per stabilire se ci siano stati o meno dei tafferugli tra le fazioni, e se questi siano stati in qualche modo la causa di quanto accaduto. Nell’episodio sono rimaste ferite altre tre persone, di cui una in modo grave.

Tra le tifoserie delle due squadre, che militano entrambe nel girone A del campionato di Eccellenza lucana, c’è da tempo una rivalità. Quest’oggi la formazione di Rionero in Vulture – paese in provincia di Potenza, così come Melfi – era di scena sul campo del Brienza, mentre il Melfi era impegnato in casa della Real Tolve. La gara della Vultur è stata sospesa al 18′, quando la tragica notizia è arrivata anche ai protagonisti in campo.