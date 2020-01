Salerno, l’aula magna del “Genovesi” intitolata a Melissa La Rocca e Vittorio Senatore

';

Un gesto per ricordare chi non c’è più, e per far sì che le mura dove due ragazzi hanno trascorso le loro mattinate rimembrino per sempre i loro nomi. L’aula magna del “Genovesi” verrà intitolata a Melissa La Rocca e Vittorio Senatore, giovanissimi studenti dell’istituto superiore di Salerno, tragicamente scomparsi negli scorsi mesi.

Salerno, il ricordo dell’istituto superiore di due studenti andati via troppo presto

La funzione di intitolazione si è svolta nella mattina di oggi, sabato 18 gennaio. Hanno partecipato i sindaci dei comuni di Salerno e San Mango Piemonte, nonché l’arcivescovo metropolita di Salerno, Andrea Bellandi.

Commozione, emozione e il desiderio di rinverdire il ricordo di due ragazzi volati via troppo presto in circostanze diverse. Melissa era stata colta da un malore proprio quando era in classe, nello scorso ottobre; circa un mese prima, Vittorio ha perso la vita in seguito a un incidente stradale in scooter.