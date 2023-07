Castel San Giorgio, precipita con la bici in un dirupo: muore un 17enne

Tragedia a Castel San Giorgio, in provincia di Salerno. Un ragazzo di 17 anni, originario di Roccapiemonte, è morto dopo essere precipitato in un dirupo durante un giro in bicicletta.

Al momento della tragedia il giovane era in compagnia di un amico. Secondo le prime informazioni, i due ragazzi erano saliti in sella alle loro biciclette sulle alture nel territorio di Castel San Giorgio quando, per moviti ancora da stabilire, il 17enne avrebbe perso il controllo del mezzo durante la discesa a valle, precipitando in un dirupo.

L’amico che era con lui ha allertato immediatamente i soccorsi. Per il giovane non c’è stato nulla da fare, inutile la corsa all’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore.

Sulla vicenda indagano i carabinieri che avranno il compito di effettuare tutti i rilievi del caso e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Roccapiemonte, le parole del sindaco Pagano

La comunità di Roccapiemonte piange la prematura scomparsa del giovane Francesco Puopolo. Il 17enne é stato vittima di un gravissimo incidente con la sua bici in montagna. Alla famiglia, in particolare ai genitori Francesco e Giovanna, ed alla sorella Anna, le condoglianze e la vicinanza del Sindaco Carmine Pagano e di tutta l’Amministrazione Comunale. Il primo cittadino, dopo questo tragico evento, in segno di lutto ha disposto il rinvio di ogni attività ed evento organizzati oggi e nei prossimi giorni. “Sono sconvolto per questo terribile episodio, mi sono recato in ospedale sperando di ricevere notizie diverse da quelle che circolavano. Purtroppo così non è stato. Un abbraccio fortissimo alle famiglie Puopolo e Bevilacqua. Sono veramente senza parole” ha dichiarato il Sindaco Pagano.