Il derby campano tra Avellino e Juve Stabia, valido per il turno preliminare della Coppa Italia Frecciarossa 2024/25, inaugura la stagione di lupi e vespe. Il primo impegno ufficiale della nuova stagione per entrambe le formazioni si svolge alle ore 20.45 allo stadio “Partenio-Lombardi” di Avellino per un’inversione dei campi rispetto a quanto previsto dal regolamento. Ecco dove vedere Avellino-Juve Stabia in tv e streaming: come seguire la partita, le formazioni.

Inizia la stagione di lupi e vespe: le formazioni in campo

Partita sicuramente interessante per i tifosi di entrambe le formazioni in campo. L’Avellino è reduce dall’eliminazione nei playoff di Serie C per mano del Vicenza che, nella scorsa stagione, ha perso la finale playoff contro la Carrarese. I lupi militavano nel girone C stravinto proprio dalla Juve Stabia, che si appresta a vivere il sesto campionato di Serie B della sua storia. Ma la coppa è a parte, e in palio, ora, c’è il passaggio del turno. Le formazioni in campo.

AVELLINO (3-5-2): Iannarilli; Cancellotti, Armellino, Frascatore; Tribuzzi, Rocca, Palmiero, D’Ausilio, Liotti; Gori, Patierno.

JUVE STABIA (4-3-2-1): Matosevic, Floriani Mussolini, Bellich, Varnier, Mignanelli; Buglio, Leone, Romeo; Pierobon, Piscopo; Artistico.

Avellino-Juve Stabia, nessuna diretta tv e streaming: come seguirla in radio

Sfortunatamente, Mediaset, detentrice dei diritti esclusivi della Coppa Italia Frecciarossa, non trasmetterà in chiaro la partita né su Italia Uno né su Canale 20. Di conseguenza, non sarà disponibile un servizio di streaming su Mediaset Play per questa fase preliminare del torneo. Tuttavia, gli appassionati potranno seguire la partita in diretta radiofonica su Radio Punto Nuovo, storica emittente irpina che coprirà l’evento a partire dalle ore 20.15 con un ampio pre-partita. È possibile ascoltare la trasmissione tramite FM (99.00), il sito ufficiale o attraverso l’app ufficiale disponibile per iOS e Android.

Per chi non potrà seguire la partita in diretta, ci sarà comunque la possibilità di vedere la differita in chiaro su Prima Tivvù, canale 17 del digitale terrestre in Campania. La partita sarà trasmessa integralmente alle ore 00:30 e in replica alle 20:30 di lunedì 5 agosto. Inoltre, highlights e momenti salienti dell’incontro saranno disponibili sui canali Mediaset e sui principali siti sportivi locali poco dopo il fischio finale.