Con l’inizio della stagione 2024-2025 del Fantacalcio, l’entusiasmo è palpabile tra i giocatori pronti a partecipare all’asta. Ognuno ha i propri beniamini e potrebbe essere tentato di investire una somma considerevole per assicurarseli. Tuttavia, la chiave del successo risiede in una gestione oculata dell’ammontare di crediti complessivo. Ecco, dunque, alcuni consigli da seguire per il budget al Fantacalcio 2024-2025: come fare la suddivisione in maniera giusta.

L’importanza di una distribuzione equilibrata per una strategia

Il segreto non è tanto determinare quanto spendere per un singolo giocatore, ma piuttosto come ripartire il budget tra le varie categorie di giocatori. Gli attaccanti e i giocatori con tendenze offensive tendono a essere più costosi e spesso portano i punti decisivi. Tuttavia, non bisogna sottovalutare l’importanza di un’adeguata distribuzione tra tutti i reparti.

Ecco una proposta di distribuzione percentuale del budget:

Portieri: 6% – 10%

6% – 10% Difensori: 10% – 15%

10% – 15% Centrocampisti: 25% – 35%

25% – 35% Attaccanti: 40% – 60%

Esempi di ripartizione del budget

Considerando differenti budget iniziali, ecco alcuni esempi di suddivisione:

Budget di 250 crediti:

Portieri: 15 – 25 crediti

15 – 25 crediti Difensori: 25 – 37 crediti

25 – 37 crediti Centrocampisti: 62 – 87 crediti

62 – 87 crediti Attaccanti: 100 – 150 crediti

Budget di 300 crediti:

Portieri: 18 – 30 crediti

18 – 30 crediti Difensori: 30 – 45 crediti

30 – 45 crediti Centrocampisti: 75 – 105 crediti

75 – 105 crediti Attaccanti: 120 – 180 crediti

Budget di 500 crediti:

Portieri: 30 – 50 crediti

30 – 50 crediti Difensori: 50 – 75 crediti

50 – 75 crediti Centrocampisti: 125 – 175 crediti

125 – 175 crediti Attaccanti: 200 – 300 crediti

Budget di 750 crediti:

Portieri: 45 – 75 crediti

45 – 75 crediti Difensori: 75 – 112 crediti

75 – 112 crediti Centrocampisti: 187 – 262 crediti

187 – 262 crediti Attaccanti: 300 – 450 crediti

Budget di 1000 crediti:

Portieri: 60 – 100 crediti

60 – 100 crediti Difensori: 100 – 150 crediti

100 – 150 crediti Centrocampisti: 250 – 350 crediti

250 – 350 crediti Attaccanti: 400 – 600 crediti

Come organizzare il budget per l’asta del fantacalcio 2024-2025: consigli utili

Non vi basta la ripartizione del budget per l’asta del fantacalcio 2024-2025? Ecco dunque alcuni consigli utili per non sfigurare.