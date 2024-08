Il mondo del Fantacalcio è in fermento con la pubblicazione della lista ufficiale per la stagione 2024-2025. I fantallenatori di tutta Italia stanno già valutando strategie e formazioni, studiando ogni dettaglio delle quotazioni e dei ruoli assegnati ai giocatori. Come ogni anno, alcune sorprese e conferme caratterizzano i cambiamenti nei ruoli, influenzando le scelte delle squadre. Vediamo nel dettaglio le principali novità e conferme sui ruoli di alcuni dei protagonisti più attesi. Ecco, dunque, dove scaricare la lista del Fantacalcio 2024-2025 in PDF: come effettuare il download completo del listone.

Lista Fantacalcio 2024-2025: tutti i ruoli e le quotazioni

La lista del Fantacalcio 2024-2025 presenta diverse novità nei ruoli dei calciatori. Federico Chiesa rimane attaccante, mentre Charles De Ketelaere è passato da centrocampista ad attaccante, rispecchiando un utilizzo più avanzato. Nessun cambiamento per Federico Dimarco, che resta difensore, e per Khvicha Kvaratskhelia, confermato attaccante. Cambio di ruolo per Albert Gudmundsson, ora attaccante, mentre Dennis Man sarà listato come centrocampista, offrendo un’opzione interessante per le squadre.

Riccardo Orsolini e Matteo Politano rimangono centrocampisti, così come Christian Pulisic, che non cambia ruolo. Matías Soulé è confermato attaccante, e Mattia Zaccagni resta centrocampista nonostante i dubbi. Infine, Nicolò Zaniolo mantiene il ruolo di centrocampista, fedele alla sua tradizione. Questi cambiamenti e conferme sono fondamentali per i fantallenatori, che ora possono iniziare a pianificare le loro squadre con maggiore consapevolezza.

Fantacalcio 2024-25, le quotazioni dei calciatori in Serie A

Per la stagione 2024-2025, le quotazioni al Fantacalcio riflettono le aspettative e il talento emerso negli ultimi campionati. In cima alla lista troviamo Lautaro Martinez dell’Inter, quotato 41, seguito da Dusan Vlahovic della Juventus con 37. Victor Osimhen è quotato 35. Paulo Dybala della Roma ha una quotazione di 34, mentre il nuovo acquisto giallorosso Artem Dovbyk segue con 32. Marcus Thuram dell’Inter e Christian Pulisic del Milan completano la parte alta della lista con quotazioni rispettivamente di 31 e 30.

Tra gli altri nomi di rilievo, Teun Koopmeiners dell’Atalanta è quotato 29, così come Khvicha Kvaratskhelia del Napoli. Hakan Calhanoglu (28), Gianluca Scamacca (28), e Ademola Lookman (28) sono altri giocatori chiave della Serie A. Mattia Zaccagni della Lazio è quotato 27, seguito da Albert Gudmundsson del Genoa con la stessa quotazione. Alvaro Morata (26) e Duvan Zapata (25) sono tra gli attaccanti più attesi, insieme a Nico Gonzalez (25) e Rafael Leao (25).

Tra i difensori e centrocampisti spiccano Federico Dimarco (24), Matteo Politano (24), e Tommaso Colpani (23). Lorenzo Pellegrini (22), Thijs Dallinga (22), e Riccardo Orsolini (21) completano una lista di giocatori chiave. Tra i giovani emergenti e nuovi volti, Moise Kean (21), Taty Castellanos (21), e Theo Hernandez (20) sono nomi da tenere d’occhio. Nicolò Barella (20), Douglas Luiz (20), Federico Chiesa (20), e Matías Soulé (20) chiudono il gruppo dei più quotati, insieme a Mateo Retegui del Genoa, anch’egli quotato 20.

Pc Martinez L. Inter 41 Pc Vlahovic Juventus 37 Pc Osimhen Napoli 35 A Dybala Roma 34 Pc Dovbyk Roma 32 Pc Thuram Inter 31 T;A Pulisic Milan 30 T Koopmeiners Atalanta 29 A Kvaratskhelia Napoli 29 M;C Calhanoglu Inter 28 Pc Scamacca Atalanta 28 A Lookman Atalanta 28 W;A Zaccagni Lazio 27 A Gudmundsson A. Genoa 27 Pc Morata Milan 26 Pc Zapata D. Torino 25 A Gonzalez N. Fiorentina 25 A Leao Milan 25 E Dimarco Inter 24 W Politano Napoli 24 T Colpani Fiorentina 23 C;T Pellegrini Lo. Roma 22 Pc Dallinga Bologna 22 W Orsolini Bologna 21 Pc Kean Fiorentina 21 A De Ketelaere Atalanta 21 Pc Castellanos Lazio 21 Ds;E Hernandez T. Milan 20 C Barella Inter 20 C Douglas Luiz Juventus 20 A Chiesa Juventus 20 W;A Soule’ Roma 20 Pc Retegui Genoa 20

Lista Ufficiale Fantacalcio in PDF: come scaricare il listone versione Classic e Mantra

Per tutti i fantallenatori desiderosi di iniziare a pianificare le loro squadre, la lista ufficiale del Fantacalcio 2024-2025 è disponibile in formato PDF. Potete scaricare il listone, disponibile sia nella versione Classic che Mantra, semplicemente cliccando sul link fornito nella pagina ufficiale del Fantacalcio. Una volta aperto il documento, sarà possibile salvare il file sul proprio dispositivo, facilitando così la consultazione in qualsiasi momento.