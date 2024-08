Annunciati i gironi della Serie D 2024-2025. Delineati i nove raggruppamenti per la prossima stagione. La Serie D vedrà l’inizio delle competizioni l’8 settembre 2024 e si concluderà il 4 maggio 2025. Il Campionato Nazionale Juniores avrà inizio il 14 settembre 2024 e terminerà il 12 aprile 2025, mentre la Coppa Italia si svolgerà dal 25 agosto 2024 al 2 aprile 2025. I calendari dettagliati saranno resi pubblici nella prossima settimana, con la data esatta ancora da definire. Nel frattempo, diamo uno sguardo ai nove gironi.

Gironi Serie D 2024-2025, la lista completa dei nove gruppi

Girone A: Asti, Borgaro Nobis, Bra, Chieri, Chisola, Derthona, Fossano, Gozzano, Novaromentino, Saluzzo, Albenga, Cairese, Imperia, Lavagnese, Ligorna, Oltrepò, Sanremese, Vado, Città di Varese, Vogherese.

Girone B: Chievo Verona, Vigasio, Arconatese, Breno, Casatese Merate, Castellanzese, Ciliverghe, Club Milano, Crema, Desenzano, Fanfulla, Folgore Caratese, Magenta, Nuova Sondrio, Ospitaletto, Palazzolo, Pro Sesto, Sant’Angelo, San Giuliano City, Varesina.

Girone C: Brusaporto, Caravaggio, Real Calepina, Villa Valle, Virtus Ciserano Bergamo, Lavis, Adriese, Bassano Virtus, Calvi Noale, Campodarsego, Dolomiti Bellunesi, Este, Luparense, Mestre, Montecchio Maggiore, Portogruaro, Treviso, Brian Lignano, Chions, Cjarlins Muzane.

Girone D: Cittadella Vis Modena, Corticella, Fiorenzuola, Forlì, Imolese, Lentigione, Piacenza, Progresso, Ravenna, Sammaurese, San Marino, Sasso Marconi, United Riccione, Pistoiese, Prato, Tau Altopascio, Tuttocuoio, Zenith Prato.

Girone E: Fezzanese, Aquila Montevarchi, Figline, Follonica Gavorrano, Ghiviborgo, Grosseto, Livorno, Poggibonsi, San Donato Tavernelle, Sangiovannese, Seravezza, Siena, Terranuova Traiana, Fulgens Foligno, Orvietana, Sporting Triestina, Flaminia Civitacastellana, Ostia Mare.

Girone F: Ancona, Atletico Ascoli, Avezzano Calcio, Calcio Termoli 1920, Castelfidardo, Chieti 1922, Città Di Isernia, Città Di Teramo 1913, Civitanovese Calcio, Fermana, Fossombrone 1949, L’Aquila 1927, Notaresco Calcio 1924, Recanatese, Roma City F.C., Sambenedettese, Sora Calcio 1907, Vigor Senigallia.

Girone G: Atletico Uri, Sarrabus Ogliastra, Ilvamaddalena, Olbia, Latte Dolce, Anzio, Cassino, Cynthialbalonga, Guidonia Montecelio, Real Monterotondo, Romana, Terracina, Trastevere, Puteolana, Gelbison, Paganese, Sarnese, Savoia.

Girone H: Angri, Costa d’Amalfi, Ischia, Nocerina, Palmese, Acerrana, Francavilla, Matera, Brindisi, Casarano, Città di Fasano, Fidelis Andria, Gravina, Manfredonia, Martina, Nardò, Ugento, Virtus Francavilla.

Girone I: Pompei, Scafatese, Locri, Reggina, Sambiase, Vibonese, Akragas, CastrumFavara, Acireale, Sant’Agata, Enna, Licata, Nissa, Nuova Igea, Virtus, Paterò, Ragusa, Sancataldese, Siracusa.

Come funziona il campionato: regolamento promozioni e retrocessioni

Le squadre che si piazzeranno al primo posto in ciascun girone saranno promosse in Serie C e parteciperanno alla competizione per lo Scudetto Serie D, che decreterà il Campione d’Italia della Lega Nazionale Dilettanti. Le squadre classificate dal secondo al quinto posto disputeranno i playoff, il cui esito, insieme ai risultati delle finali e di una semifinale della Coppa Italia Serie D, determinerà una graduatoria per le eventuali ripescaggi in Serie C.

In ogni girone, quattro squadre retrocederanno in Eccellenza: le ultime due in classifica direttamente, e le altre due attraverso i playout, che coinvolgeranno le squadre dal terzultimo al sestultimo posto. Non sono previsti i tiri di rigore: in caso di parità al termine dei supplementari, prevarrà la squadra con il miglior piazzamento in stagione regolare.