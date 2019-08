Aziende, come capire se un cliente è affidabile o meno

Quando si fa impresa, sono numerosi gli attori protagonisti che entrano in gioco: può essere ad esempio necessario interfacciarsi con un fornitore, o con altre imprese, sviluppando quel rapporto poi decisivo per il successo di un’azienda. Naturalmente nessun imprenditore può predire il futuro, perché in questo mondo non esistono sfere di cristallo. Di conseguenza, valutare l’affidabilità di un potenziale cliente può diventare un compito difficile, oltre che un momento particolarmente delicato. Ecco perché oggi scopriremo insieme alcune tattiche utili per capire se un cliente è affidabile o meno.

La missione principale di qualsiasi azienda, quando sviluppa un rapporto con un cliente, è cercare di evitare ad ogni costo la piaga degli insoluti. Prima di qualsiasi accordo o contratto, partire da questa certezza rappresenta già un fondamentale passo in avanti. Come fare? Oggi esistono dei servizi online che permettono di richiedere le informazioni commerciali delle aziende, così da comprendere se queste risultano solvibili (e quindi affidabili) o meno.

Molto spesso capita di imbattersi in clienti e aziende poco trasparenti, se non addirittura inesistenti. Da questo punto di vista, il consiglio è quello di verificare sempre prima l’esistenza dell’impresa stessa, per evitare di trovarsi poi in una situazione scomoda.

Fra le informazioni più importanti, per poter arrivare ad un verdetto di affidabilità, troviamo ovviamente il bilancio di una certa azienda cliente. La lettura di questo documento risulta a dir poco fondamentale, ma serve anche un analista capace di interpretarlo. Di conseguenza, è il caso di affidare questo compito ad un professionista, sia esso interno o esterno all’azienda.

In realtà esistono parecchi indicatori che possono segnalarci la presenza di un’azienda cliente in salute. Fra questi troviamo senza ombra di dubbio l’utile netto, insieme ad altri elementi eloquenti come il fatturato e il volume delle vendite. Uno studio completo e professionale di queste voci contabili può portare ad una valutazione molto attendibile, caso per caso.

C’è un altro fattore discriminante che merita di essere citato, e in tal caso si parla del rating di un’impresa. Questo valore indica la capacità della suddetta di onorare gli impegni presi e di far fronte ai debiti contratti. Essendo un valore calcolato matematicamente, può dare anche un’idea molto precisa del come. Il calcolo in questione, comunque, va sempre affidato ad un team di professionisti.

I modi per capire se un cliente (o un partner commerciale) è affidabile non mancano di certo. E anche se si tratta di un insieme di elementi non facile da analizzare, questi rappresentano degli step indispensabili. Il tutto perché non ci si può limitare allo studio di un singolo fattore, dato che è l’insieme di essi a dare un responso che possa essere considerato completo.