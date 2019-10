Bari Ternana in tv: dove vederla in streaming, formazioni e pronostico

';

Big match in Serie C! Al “San Nicola” sono di scena due delle formazioni più accreditate del campionato: si sfideranno infatti Bari e Ternana. Una delle partite di cartello della nona giornata, che sarà trasmessa in streaming. Ecco tutte le info su dove vederla, e su come seguirla in tv, ma anche sul pronostico della gara e sulle formazioni che potrebbero scendere in campo.

Bari Ternana diretta: info e pronostico sul match

Si preannuncia una grande partita tra Bari e Ternana. Le due squadre si sfideranno in una gara che non metterà direttamente in palio il primo posto del girone C, ma che comunque, ne siamo certi, si giocheranno fino alla fine la promozione in Serie B.

La Ternana di Gallo arriva in Puglia forte del primato maturato grazie a sei vittorie e un pareggio su otto gare giocate. Le Fere sono reduci dall’entusiasmante vittoria ottenuta contro il Catania, e puntano a riscattare, in questo campionato, la mediocre stagione precedente.

Non sarà certo facile, però, strappare punti contro una squadra che sembra sul percorso giusto per scalare rapidamente la classifica. Il Bari di Vivarini, subentrato a Cornacchini, ha di fronte a sé la vera prova del nove. Vincere per convincere e per continuare a risalire.

Il pronostico della gara pende leggermente dalla parte dei biancorossi, anche per questioni di fattore campo.

Bari Ternana streaming: ecco dove vederla

La gara tra Bari e Ternana sarà visibile in diretta streaming sul portale Eleven Sports. Servizio, questo, a pagamento, che gli utenti potranno utilizzare solo pagando una tariffa mensile di 4,99 euro o un abbonamento annuale di 49,99 euro. Eleven Sports è disponibile su pc, ma anche su smartphone, tablet e altri dispositivi mobile, sottoforma di applicazione.

Chi non riuscirà a guardare la partita, potrà seguire gli aggiornamenti sul risultato in tempo reale che il portale Diretta.it propone a tutti gli utenti, ma anche le pagine Facebook e i profili Instagram delle due società.

Bari Ternana in tv, come seguirla sul proprio televisore

Nonostante non sia disponibile una diretta tv della partita tra Bari e Ternana, c’è un modo per guardarla sul televisore. Accedendo tramite la propria Smart Tv all’app Eleven Sports, infatti, la navigazione della tv permette all’utente di collegarsi a un servizio che, lo ricordiamo, resta a pagamento. Tuttavia, specifichiamo che si tratta di un’opzione valida solo per alcuni modelli di televisore.

Bari Ternana formazioni: ecco chi dovrebbe giocare

Ecco le probabili formazioni della gara tra Bari e Ternana.

Bari (3-5-2): Marfella; Sabbione, Di Cesare, Perrotta; Costa, Bianco, Hamlili, Scavone, Berra; Antenucci, Simeri. All.: Vincenzo Vivarini

Ternana (4-3-1-2): Iannarilli; Parodi, Suagher, Bergamelli, Mammarella; Salzano, Paghera, Palumbo; Furlan; Partipilo, Ferrante.