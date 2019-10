Reggina Catanzaro in tv: dove vederla in streaming, formazioni e pronostico

';

Sarà grande derby di Calabria in Serie C! Reggina e Catanzaro si sfidano in un match che si preannuncia davvero emozionante. Ecco tutte le info su dove vederla in tv, come seguirla in streaming, e quali potrebbero essere le formazioni e il pronostico dell’incontro, che avrà come orario d’inizio le 20:45 di sabato 12 ottobre.

Reggina Catanzaro Diretta: info e pronostico sulla partita

Grande spettacolo al “Granillo”! La gara tra le due compagini, che si sfideranno per la nona giornata del girone C del campionato di terza serie, è il match di cartello. Un confronto davvero da non perdere per gli amanti della Serie C.

Un’ottima partenza quella della formazione di casa, tra le più accreditate alla promozione in Serie B. La squadra di Mimmo Toscano è forte, e possiede calciatori dal tasso tecnico sicuramente superiore alla media del torneo. Amaranto reduci da un pareggio sul difficile campo di Pagani e pronti a vivere al meglio questo derby.

Carichissimo anche il Catanzaro di Gaetano Auteri, anch’essa formazione molto quotata. Le Aquile si trovano a pari punti con la Reggina, sedici lunghezze che finora significano tre passi in meno rispetto alla capolista Ternana.

Il bel gioco dei giallorossi basterà per fare blitz al “Granillo”, o varrà la legge degli amaranto? Il nostro pronostico è che entrambe le squadre segneranno almeno un gol, ma è probabile, conoscendo i due tecnici, che si segni molto da ambo le parti.

Reggina Catanzaro Streaming, dove vedere il derby di Calabria

La partita tra Reggina e Catanzaro sarà disponibile in streaming su Eleven Sports. L’emittente ha acquisito l’esclusiva su questa e su tantissime altre partite della Serie C. Si tratta di un servizio a pagamento, che richiede la sottoscrizione di un abbonamento, dal costo di 4,99 euro se si sceglie la tariffa mensile, e di 49,99 euro se invece si opta per quella annuale.

Reggina Catanzaro in tv, ecco come seguirla dal televisore

Non è prevista una diretta tv gratis per Reggina-Catanzaro, dato che la Rai trasmetterà il posticipo del lunedì. Tuttavia, esiste un modo per guardare la gara: i possessori di Smart Tv potranno infatti collegarsi, tramite il proprio televisore, all’applicazione di Eleven Sports.

Specifichiamo che si tratta di un servizio anch’esso a pagamento, e disponibile solo su alcuni modelli di Smart Tv. Gli appassionati che vorranno seguire la gara ma non potranno guardarla, potranno farlo tramite gli aggiornamenti sul risultato in tempo reale di Diretta.it e i post dei canali social delle società.

Reggina Catanzaro formazioni: ecco chi dovrebbe giocare

Queste le probabili formazioni dell’incontro tra Reggina e Catanzaro.

REGGINA (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Blondett, Rossi; Garufo, Bianchi, De Rose, Bresciani; Rivas; Reginaldo, Corazza. Allenatore: Toscano.

CATANZARO (3-4-3): Di Gennaro; Celiento, Martinelli, Quaranta; Statella, Casoli, Maita, Nicoletti; Kanoute, Bianchimano, Fischnaller. Allenatore: Auteri.