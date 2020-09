La Lega di Serie A ha comunicato in via ufficiale gli orari d’inizio delle partite di Serie A che si giocheranno mercoledì 30 settembre. Tanti i match attesi dai tifosi delle squadre che andranno in campo, per la prima volta, proprio in quella giornata, come i sostenitori dell’Inter, ma anche quelli delle compagini che giocheranno la loro seconda partita, come quelli del Benevento.

Tra le gare su cui i vertici dovevano pronunciarsi, appunto, c’è proprio Benevento-Inter, per la quale è stato disposto come orario d’inizio quello delle 18 del 30 settembre. La stessa decisione è stata adottata per Udinese-Spezia, mentre invece, per la terza gara in programma, ovvero Lazio-Atalanta, è stato deciso di optare per le 20:45.

Un inizio di campionato spezzettato, questo, in un clima del tutto surreale e particolare, per far fronte alle richieste di alcune società, come Inter e Atalanta, di iniziare le ostilità più tardi, avendo disputato, rispettivamente, Europa League e Champions League; motivazioni simili per lo Spezia, vincitore dei playoff di Serie B poche settimane fa.