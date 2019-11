Black Friday 2019: offerte e sconti in anteprima Amazon

';

Ormai ci siamo: la settimana del Black Friday 2019 sta per iniziare. Sono già tante le offerte e gli sconti proposti dalle principali aziende italiane e straniere. Come ogni anno, però, tra gli appuntamenti più attesi c’è l’Amazon Black Friday che permette di acquistare regali con forti sconti, e di risparmiare con affari convenienti. Mancano davvero pochi giorni al 29 novembre, il vero grande giorno di pazzi sconti.

Black Friday 2019: le date delle promozioni

Come ogni anno, Amazon, ha deciso di festeggiare questa data e lo fa non solo per l’intera giornata del prossimo 29 novembre ma anche per i giorni precedenti come quelli successivi dando forte considerazione al Cyber Monday, ossia il lunedì 2 dicembre, pronto ad affollarsi di ulteriori promozioni e sconti.

AMAZON BLACK FRIDAY 2019: ECCO LE PRIME OFFERTE, SI PARTE IL 22/11!

Amazon ha pubblicato in anteprima la parte delle offerte del Black Friday che proporrà a partire da venerdì 22 novembre sul proprio sito. La lista è davvero ricca ed abbraccia varie categorie, noi vi proponiamo gli sconti sull’elettronica e l’informatica:

Elettronica

LG UHD Smart TV, da 49 Pollici, 4K

Sony: scopri le migliori fotocamere, videocamere, lenti

Sconti DJI fino al 25% su Actioncams e Droni

Fujifilm Instax Square SQ6 in promozione

Fujifilm Instax: promozioni su Mini Link, Mini LiPlay e Share SP-3

Panasonic Promo

Sony: le migliori cuffie, speakers e impainti audio

JBL e Harman:cuffie e speaker fino al 50% di sconto

Yamaha Music: sintoamplificatori, soundbar e molto altro

Scopri le Promozioni Meliconi: accessori e supporti TV

Risparmia su casse House Of Marley – sconti di Black Friday e Cyber Monday 2019

Risparmia su Cuffie e Auricolari House Of Marley – sconti di Black Friday e Cyber Monday

Sonos: scopri le offerte su Sonos One, Beam e tanto altro

Bose: fino al -40% su cuffie, speaker e soundbar

Marchi Amazon

Fino al 20% sull’arredamento Alkove e Movian

Fino al 25% sui prodotti essenziali dei marchi Amazon per la vita quotidiana, tra i quali tutta la linea di articoli Happy Belly

Fino al 25% sui prodotti per la pulizia della casa Presto!

Fino al 25% sui prodotti per la cura del bebè Mama Bear

Fino al 20% di sconto su accessori auto di AmazonBasics e altre marche

Fino al 20% di sconto su accessori informatici di AmazonBasics e altre marche

Fino al 20% di sconto su accessori per smartphone e fotocamere di AmazonBasics e altre marche

Fino al 20% di sconto su prodotti di elettronica di AmazonBasics e altre marche

Fino al 20% di sconto su prodotti per la casa di AmazonBasics e altre marche

Fino al 20% di sconto su prodotti per la cucina di AmazonBasics e altre marche

Fino al 20% di sconto su prodotti da viaggio di AmazonBasics e altre marche

Fino al 20% di sconto su prodotti per l’ufficio di AmazonBasics e altre marche

Fino al 20% di sconto su prodotti per animali domestici di AmazonBasics

Fino al 20% di sconto su prodotti sportivi e per l’aria aperta di AmazonBasics e altre marche

Fino al 20% di sconto sulla biancheria per la casa di AmazonBasics e altre marche

Fino al 25% di sconto su prodotti di elettronica di AmazonBasics e altre marche

Fino al 25% di sconto su prodotti per la casa e lifestyle di AmazonBasics e altre marche

PC

OMEN by HP Omen Sequencer Tastiera Gaming Ottico Meccanica

Offerte SanDisk e Western Digital

D-Link DWR-921 Router 4G LTE

G910 Orion Spectrum RGB Mechanical Gaming Keyboard

HP 22x Monitor Gaming TN

ASTRO Gaming A40 TR + Mixamp PRO TR Cuffia

Trust Accessori Gaming in offerta

Razer Kiyo Streaming Webcam

TP-Link Primo Gaming Router Archer C5400X in offerta

Logitech G332 SE Cuffia con Microfono Gaming Stereo per PC

Accessori Gaming Razer in promozione

Trust Classicline Tastiera Resistente all’Acqua

Trust GXT 860 Thura Tastiera Gaming Semi-meccanica LED

Trust Gaming GXT 618 Asto Altoparlante per PC e TV

Linksys Router Wi-Fi Dual Band E5400