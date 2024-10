La Festa delle Offerte Prime 2024, più conosciuta come Amazon Prime Day autunnale, è alle porte e promette, anche per questa edizione, di essere uno degli eventi più attesi dell’anno per gli amanti dello shopping online. Quest’anno, le date fissate per l’evento sono l’8 e il 9 ottobre, e per 48 ore gli utenti iscritti ad Amazon Prime potranno approfittare di promozioni speciali su migliaia di prodotti, anticipando il tradizionale Black Friday di novembre. Non solo un’occasione imperdibile per fare acquisti scontati, ma anche l’avvio della stagione dei regali di fine anno.

Come funziona questa giornata dedicata alle promozioni per i clienti del portale

Il Prime Day autunnale 2024, come anticipato, avrà luogo l’8 e il 9 ottobre, due giorni interamente dedicati agli sconti riservati agli abbonati Amazon Prime. Questa maratona di shopping online di 48 ore offrirà l’opportunità di acquistare prodotti tecnologici, elettrodomestici, gadget per la cura della persona e molto altro ancora a prezzi ridotti.

La Festa delle Offerte Prime cade in un momento strategico, poiché permette di fare acquisti vantaggiosi prima dell’arrivo del Black Friday, evitando così il caos e la frenesia di fine novembre. Gli acquirenti potranno così pianificare in anticipo i loro acquisti, risparmiando e garantendosi i prodotti desiderati a prezzi competitivi.

Festa delle Offerte Prime 2024, come funziona e perché attivare le notifiche

Per partecipare alle promozioni della Festa delle Offerte Prime 2024 è necessario essere iscritti al servizio Amazon Prime, che offre anche altri vantaggi come consegne rapide e l’accesso a Prime Video. Se non sei ancora abbonato, potrai iscriverti gratuitamente grazie ai 30 giorni di prova offerti da Amazon, e per gli studenti la prova gratuita arriva fino a 90 giorni con Amazon Prime Student.

È consigliabile, inoltre, prepararsi all’evento monitorando i prodotti di proprio interesse in anticipo, attivando le notifiche sull’app di Amazon per ricevere aggiornamenti in tempo reale sulle offerte. Un ulteriore strumento utile è Alexa, l’assistente vocale di Amazon, che può aiutare a tenere traccia delle promozioni, avvisandoti quando un prodotto che hai salvato in lista desideri entra in offerta.