In occasione del Black Friday, Trenitalia, azienda leader del Gruppo FS nel settore dei passeggeri, ha lanciato una proposta allettante per i viaggiatori. La compagnia offre uno sconto del 30% sulle tariffe Super Economy, Speciale Frecce e FrecciaDAYS per viaggi a bordo dei treni ad alta velocità Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca. Questa offerta è disponibile sotto il codice promozionale BLACKFRIDAY23. Vediamo insieme cosa prevede il Black Friday 2023 di Trenitalia.

Alcuni dei dettagli pensati per quest’offerta dedicata ai viaggiatori

Intanto, alcuni dettagli su questa offerta per il Black Friday 2023 di Trenitalia.

Il codice BLACKFRIDAY23 è valido fino alle 9:00 di lunedì 27 novembre, consentendo di viaggiare dal 13 dicembre 2023 al 3 marzo 2024. Processo di Prenotazione: I passeggeri possono usufruire facilmente di questa offerta visitando il sito web di Trenitalia, utilizzando l’App Trenitalia o presso le biglietterie Trenitalia, i chioschi self-service e le agenzie di viaggio autorizzate.

Oltre allo sconto del Black Friday sui treni Frecce, Trenitalia offre anche uno sconto del 50% sul biglietto “Italia in Tour 5 giorni”, disponibile per adulti e ragazzi. Questa promozione consente viaggi illimitati per 5 giorni entro 6 mesi dalla data di acquisto su tutti i treni regionali, regionali veloci e metropolitani di Trenitalia e Trenitalia Tper, inclusi i servizi Leonardo Express. Questa iniziativa non è solo un’opzione di viaggio comoda e ecologica, ma anche molto conveniente, promuovendo un viaggio ecologico e l’esplorazione del ricco patrimonio storico, artistico e culturale dell’Italia.

Black Friday 2023 di Trenitalia, limitazioni e condizioni degli sconti

Il biglietto “Italia in Tour 5 giorni” presentato da Trenitalia, sebbene offra una fantastica opportunità di esplorare molteplici destinazioni in Italia, viene con alcune specifiche esclusioni e restrizioni. Importante sottolineare è che questo biglietto non può essere trasferito ad un’altra persona, assicurando così che sia utilizzato esclusivamente dall’acquirente originale. Inoltre, ci sono certe aree geografiche dove questo biglietto non è valido, come i viaggi all’interno del suggestivo Parco Nazionale delle Cinque Terre, alcune zone della Lombardia, e su percorsi che interessano la Provincia Autonoma di Bolzano, nonché le tratte Trento-Bassano del Grappa e Bassano del Grappa.

Per quanto riguarda le restrizioni, è importante notare che il biglietto non permette cambi di nome, né consente di richiedere rimborsi o effettuare upgrade di classe e servizio. Questa specifica limitazione significa che i viaggiatori devono essere certi delle loro scelte al momento dell’acquisto. Inoltre, il biglietto non è valido per viaggi combinati con altri vettori ferroviari, come Trenord, offrendo quindi un’esperienza esclusivamente all’interno della rete Trenitalia.

D’altra parte, vi è un vantaggio significativo nella flessibilità offerta per i biglietti Super Economy grazie all’opzione tiRimborso. Con un costo aggiuntivo di soli 2€, questi biglietti diventano rimborsabili, fornendo una maggiore tranquillità ai viaggiatori che possono incontrare cambiamenti nei loro piani di viaggio.

Come prenotare con lo sconto per il Black Friday 2023 di Trenitalia