Ryanair ha lanciato la sua offerta speciale in occasione del Black Friday, estendendo gli sconti già disponibili durante la Black Week. La promozione, già in corso, offre un’occasione per i viaggiatori: acquistando un biglietto aereo, il secondo si può ottenere a metà prezzo. Questa offerta è un’opportunità per coloro che programmano viaggi di coppia o in piccoli gruppi, permettendo di risparmiare notevolmente sui costi di viaggio. Scopriamo tutto su questo Black Friday di Ryanair 2023.

Come funziona il Black Friday Ryanair 2023: qual è lo sconto previsto

L’offerta è valida per prenotazioni effettuate fino alla mezzanotte di venerdì 24 novembre e riguarda i viaggi che si svolgeranno nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2023 e il 29 febbraio 2024.

Per approfittare di questa promozione, i clienti devono acquistare un biglietto con tariffa Basic per un volo in questo intervallo di date, e riceveranno un secondo biglietto per lo stesso volo con una riduzione del 50% sul prezzo. È importante notare che la prenotazione deve essere effettuata per più di un passeggero, rendendo l’offerta ideale per chi viaggia in coppia o in gruppo.

Dove andare con questa promozione: le possibili destinazioni

Ryanair ha evidenziato alcune destinazioni particolarmente convenienti all’interno di questa promozione. Tra queste ci sono voli per Londra a partire da 28,99 euro, Varsavia da 34 euro, Budapest da 44,79 euro, Vienna da 31 euro e Marrakech da 53 euro. Queste tariffe sono calcolate per due persone, rendendo le destinazioni europee e non solo ancora più accessibili per i viaggiatori.

Questa promozione di Ryanair si inserisce in un contesto più ampio di offerte competitive nel settore aereo, soprattutto in vista delle vacanze di Natale e Capodanno. Per i viaggiatori che cercano di pianificare le loro vacanze con un budget limitato, queste offerte rappresentano un’opportunità notevole per esplorare nuove destinazioni a costi ridotti.