Calciomercato Lecce, Corriere dello Sport: “Salgono le quotazioni di Bourabia”

Manca poco più di una settimana alla fine del calciomercato e le trattative si fanno sempre più calde. Il Lecce, dopo una prima parte di stagione tra alti e bassi, cerca costantemente nuovi rinforzi da regalare a Fabio Liverani. Uno di questi potrebbe essere Mehdi Bourabia, per il quale sono in corso dei discorsi con il Sassuolo, proprietario del cartellino.

Calciomercato Lecce, dopo Saponara si insiste per Bourabia del Sassuolo

Il centrocampo è stato la parte debole della compagine salentina, e dopo l’acquisto di Saponara in prestito secco dalla Fiorentina, si punta un nuovo mediano. Il profilo scelto dalla dirigenza giallorossa è quello del centrocampista neroverde, che non sta trovando tantissimo spazio con De Zerbi.

Come riportato dal noto quotidiano il “Corriere dello Sport“, ecco che parte la suggestione di vederlo in Puglia. Al momento la trattativa non è in una fase avanzata, bensì sono momenti di riflessione da parte di entrambe le società.

Per quanto riguarda la difesa, il nome di Djidji del Torino resta quello più quotato per arricchire la retroguardia salentina, ma la partenza di Bonifazi in direzione Spal potrebbe complicare tutto. Ancora in fase di stallo la situazione Acquah, che ancora non è stato liberato dal Malatyaspor.