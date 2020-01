';

Dopo la grande vittoria contro la Lazio nei quarti di Coppa Italia, il Napoli vuole concedersi un regalo dal calciomercato. È stato raggiunto un accordo di massima con l’Inter per Matteo Politano, per una cifra che si aggira su i 25 milioni di euro.

Calciomercato Napoli, trattativa avanzata per Matteo Politano con l’Inter

Nessuno avrebbe mai pensato che dopo le foto con la sciarpa della Roma, l’attaccante ex Sassuolo potesse essere ad un passo dal vestire la maglia del Napoli. Un mossa decisa da parte della dirigenza azzurra, che ha soddisfatto tutte le richieste del club nerazzurro.

Nella giornata di ieri è stata raggiunta l’intesa con l’Inter, e adesso la dirigenza azzurra sarà impegnata a trattare con l’entourage del calciatore. L’obiettivo è di riuscire a sancire un accordo economico il più in fretta possibile.

L’esterno in partenza da Milano è perfetto per il 4-3-3 pensato da Gennaro Gattuso. Adesso ci si interroga se qualcuno sarà ceduto, poiché il giocatore arriva all’ombra del Vesuvio con la garanzia di un posto da titolare. Il suo obiettivo è quello di giocare con continuità per convincere il ct Robero Mancini a convocarlo per i prossimi Europei.