È una delle esponenti politiche italiane più discusse, Augusta Montaruli, ex sottosegretario all’Università per il Governo Meloni. La deputata di Fratelli d’Italia ha presentato, infatti, le sue dimissioni il 18 febbraio 2023, dopo che il giorno prima la Cassazione ne ha confermato la condanna per peculato. Scopriamo di più su di lei, attraverso la sua biografia e la sua vita privata, ma anche la sua carriera e il suo curriculum.

Chi è l’ex sottosegretario all’Università: biografia, età, carriera

Augusta Anita Laura Montaruli, questo il suo nome completo, è nata il 14 settembre 1983 a Torino. Attualmente, è deputata di Fratelli d’Italia e ha ricoperto la carica di sottosegretario al Ministero dell’Università e della Ricerca dal 2 novembre 2022 fino al 18 febbraio 2023.

Ha iniziato la sua carriera politica come assessore alla Cultura e consigliere comunale a San Mauro Torinese dal 2007 al 2010. Successivamente, è stata consigliere regionale in Piemonte dal 2010 al 2014, prima per il Popolo della Libertà e poi per Fratelli d’Italia. Nel 2012 è stata anche portavoce nazionale di Giovane Italia.

È stata eletta per la prima volta alla Camera dei deputati alle elezioni politiche del 2018 per la circoscrizione Piemonte 1 nel collegio di Torino Vallette, estrema periferia del capoluogo piemontese. È stata anche dirigente provinciale di Alleanza Nazionale e ha fatto parte dell’esecutivo nazionale di Azione Universitaria.

Con la vittoria del centro-destra alle elezioni politiche del 2022 e la formazione del governo presieduto da Giorgia Meloni, il 31 ottobre 2022 Montaruli è stata indicata dal Consiglio dei Ministri come sottosegretario di Stato al Ministero dell’Università e della Ricerca. È entrata in carica il 2 novembre 2022, affiancando la ministra Anna Maria Bernini. L’altezza di Augusta Montaruli si aggira intorno al metro e sessantacinque.

Le dimissioni di Augusta Montaruli da sottosegretario all’Università: ecco cosa è successo

Montaruli, come detto più volte, si è dimessa dopo essere stata condannata in Cassazione per aver commesso il reato di peculato. In quell’occasione disse: “Ho deciso di dimettermi dall’incarico di governo per difendere le istituzioni. Sono certa della mia innocenza”.

Il 14 marzo seguente è diventata membro della commissione di vigilanza Rai. Come tutti i deputati italiani, Montaruli ha diritto a un’indennità netta di circa 5000 euro al mese, una diaria di oltre 3500 euro al mese e un rimborso spese, oltre che un rimborso annuo per le spese telefoniche e uno per i trasporti.

Augusta Montaruli ha un marito e dei figli? News sull’ex compagno e sulla vita privata

Non è noto se Montaruli abbia un partner al momento. In passato, è stata sposata con Maurizio Marrone, dirigente di Fratelli d’Italia e consigliere regionale, ma non ha figli. Sappiamo, inoltre, che è figlia di una coppia affetta da sordità e si è laureata con lode in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Torino. Dal 2016 esercita la professione di avvocato ed è iscritta all’Ordine professionale di Torino.