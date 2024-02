Il Festival di Sanremo continua anche dopo la sua conclusione. All’indomani della fine della kermesse canora, un appuntamento particolarmente amato da tutti coloro i quali seguono la manifestazione. Il Teatro Ariston ospita una puntata speciale, quella di Domenica In di oggi, per l’occasione chiamata “Speciale Sanremo 2024”. Ma quale sarà la scaletta di Domenica In Speciale Sanremo 2024? Ecco come fare a comprendere l’ordine dei cantanti che si esibiranno all’Ariston per un’ultima volta.

La scaletta con gli ospiti in studio in Domenica In Speciale Sanremo 2024

Tanto spazio al Festival di Sanremo 2024, con lo speciale di Domenica In che porta in scena degli approfondimenti su tutto quanto è avvenuto nel corso della manifestazione. Tutti e trenta gli artisti da Mara Venier che, come accade ormai da anni, raduna tutti i cantanti per un’ultima esibizione.

Una maratona di sei ore, che vedrà la partecipazione del vincitore e di tutto il cast del Festival. Quest’anno, l’eccezionale durata del programma, confermata dalla stessa Venier, provoca l’omissione degli appuntamenti domenicali con “Da noi a ruota libera” e “L’Eredità”, che torneranno rispettivamente il 18 febbraio e il 12 febbraio. Anche la serata dell’11 vedrà una variazione, con un film su Franco Califano al posto di Montalbano. Un fitto calendario di eventi che testimonia l’impatto del Festival di Sanremo sulla programmazione Rai, rinnovandone la tradizione e l’intrattenimento.

Tra i tanti ospiti a Sanremo – Domenica In si svolgerà all’Ariston – giornalisti, opinionisti e personaggi dello spettacolo, di cui sapremo di più nel corso della giornata di domenica 11 febbraio. Anche per la scaletta con l’ordine dei cantanti in gara ci sarà da attendere domenica. Nel frattempo, vi lasciamo con i cantanti in ordine alfabetico.

Alessandra Amoroso – “Fino a qui”

Alfa – “Vai!”

Angelina Mango – “La noia”

Annalisa – “Sinceramente”

BigMama – “La rabbia non ti basta”

Bnkr44 – “Governo Punk”

Clara – “Diamanti grezzi”

Dargen D’Amico – “Onda alta”

Diodato – “Ti muovi”

Emma – “Apnea”

Fiorella Mannoia – “Mariposa”

Fred De Palma – “Il cielo non ci vuole”

Gazzelle – “Tutto qui”

Geolier – “I p’ me, tu p’ te”

Ghali – “Casa mia”

Il Tre – “Fragili”

Il Volo – “Capolavoro”

Irama – “Tu no”

La Sad – “Autodistruttivo”

Loredana Berté – “Pazza”

Mahmood – “Tuta gold”

Maninni – “Spettacolare”

Mr.Rain – “Due altalene”

Negramaro – “Ricominciamo tutto”

Renga Nek – “Pazzo di te”

Ricchi e Poveri – “Ma non tutta la vita”

Rose Villain – “Click boom!”

Sangiovanni – “Finiscimi”

Santi Francesi – “L’amore in bocca”

The Kolors – “Un ragazzo una ragazza”