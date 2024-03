I Pinguini Tattici Nucleari hanno annunciato il nuovo tour 2025 negli stadi. Mentre l’attesa cresce per il tour nei palazzetti “Non Perdiamoci Mica di Vista”, che ha già guadagnato l’attenzione del pubblico registrando il sold out in tutte le sue date, la band bergamasca annuncia i suoi ambiziosi piani per il 2025, annunciando un grande ritorno live negli impianti più importanti d’Italia. Date e info sui biglietti.

L’amore tra la band bergamasca e i suoi fan torna negli stadi

Questo annunciato tour negli stadi rappresenta una vera e propria celebrazione del legame profondo che unisce i Pinguini Tattici Nucleari ai loro fan, un ritorno sulle grandi scene accolto con entusiasmo dalla loro base di affezionati seguaci.

Il successo senza precedenti del loro tour del 2023, che ha visto tappe memorabili in location iconiche come San Siro a Milano, lo Stadio Olimpico di Roma, l’Artemio Franchi di Firenze, e il culmine alla RCS Arena di Campovolo con un memorabile soldout, ha cementato il loro status di fenomeno live dell’anno, consacrandoli come uno dei gruppi di maggior successo nel panorama musicale italiano.

Tour Pinguini Tattici Nucleari 2025: date e info biglietti

Per il 2025, le date annunciate sono le seguenti, segnando il calendario di eventi imperdibili per i fan della musica live:

7 Giugno 2025: Reggio Emilia – “Mapei Stadium – Città del Tricolore”

10 e 11 Giugno 2025: Milano – “San Siro”

14 Giugno 2025: Treviso – “Omobono Tenni”

17 Giugno 2025: Torino – Stadio “Olimpico”

21 Giugno 2025: Ancona – Stadio “Del Conero”

25 Giugno 2025: Firenze – Stadio “Artemio Franchi”

28 Giugno 2025: Napoli – Stadio “Maradona”

4 Luglio 2025: Roma – Stadio “Olimpico”

Il post pubblicato dalla band per annunciare il tour porta con sé anche un messaggio profondo e riflessivo: “Hello World è la prima frase che gli studenti di programmazione, per tradizione, imparano a far ‘dire’ a un programma. Queste due semplici parole sono la sintesi di tutto: soggetto e contesto, input e output. Nascere è un po’ come dire ‘ciao’ al mondo, mentre crescere è cercare di ottenere dal mondo una qualsiasi risposta”.

I biglietti per il tour dei Pinguini Tattici Nucleari del 2025 saranno disponibili a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 27 Marzo 2024, sulle principali piattaforme di vendita autorizzate come Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket. È fortemente raccomandato agli appassionati di affidarsi esclusivamente a questi canali ufficiali per l’acquisto dei biglietti, evitando piattaforme secondarie non riconosciute.