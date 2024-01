Sarà trasmessa dall’Ariston la speciale puntata di Domenica In dedicata a Sanremo 2024. Mara Venier condurrà una delle più attese puntate del seguitissimo programma di Rai 1 direttamente dal luogo in cui si svolgerà il settantaquattresimo Festival della Canzone Italiana. Un appuntamento davvero molto sentito, anche perché rappresenta l’occasione per ascoltare ancora una volta i brani in gara.

Nella speciale puntata del programma di Mara Venier si canterà in playback?

Tanto spazio ancora per Sanremo 2024 nella speciale puntata di Domenica In del 12 febbraio. Gli approfondimenti su tutto quanto è avvenuto nel corso della kermesse, le esibizioni dei cantanti in gara, nel corso di una puntata che, generalmente, dura più di quattro ore. Ci aspettiamo davvero tanti ospiti di spessore in studio da Mara Venier, come sempre regina di questo appuntamento.

Ma una delle domande che si fanno spesso i telespettatori è: a Domenica In Speciale Sanremo si canta in playback? Secondo alcune fonti pare che diversi artisti scelgano questa modalità per esibirsi, e dunque pare che il ricorso al playback sia addirittura aumentato nel corso degli anni. In questo caso, sono diverse le motivazioni che subentrano: le non perfette condizioni della voce dei cantanti, dovute alla grande fatica dei giorni del Festival.

Quando sarà possibile acquistare i biglietti per lo speciale di Domenica In Sanremo 2024?

Com’è prevedibile, sono tanti gli spettatori che vorrebbero seguire lo speciale di Domenica In Sanremo 2024 dal vivo. Le richieste per accaparrarsi uno dei biglietti, di solito, sono davvero elevate. Ma pare che, al momento in cui scriviamo, non ci siano news a sufficienza per capire come fare a seguire il programma dal vivo.

La procedura dello scorso anno era indicata sul sito ufficiale del Comune di Sanremo, in cui era possibile fare richiesta per due biglietti al massimo; era possibile accedere ai biglietti per il programma compilando un modulo.