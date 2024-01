Il Festival di Sanremo 2024 non è soltanto una festa per gli amanti della musica italiana, ma anche il palcoscenico ideale per gli strategisti del FantaSanremo. Con un budget di 100 baudi e una scelta tra 30 artisti, il segreto del successo sta nel saper bilanciare le scommesse tra nomi sicuri e scelte audaci. Ecco come potresti strutturare la tua squadra per ottenere il massimo: i consigli su chi prendere al Fantasanremo 2024, tra favoriti e sorprese.

Consigli Fantasanremo 2024, perché scegliere il capitano è importante

La selezione del capitano è un passo fondamentale nel FantaSanremo. Quest’anno, artisti del calibro di Angelina Mango, Annalisa, Alessandra Amoroso e Emma Marrone si profilano come le scelte più promettenti. Ciascuna di queste cantanti unisce talento e presenza scenica in modo unico, non solo garantendo una posizione di rilievo nella competizione musicale, ma anche accumulando punti bonus grazie alle loro performance.

Angelina Mango emerge come una delle favorite per la sua creatività e il suo stile distintivo. Annalisa, forte del successo del 2023, si presenta con una solida reputazione e coreografie che potrebbero valere molti punti extra. Alessandra Amoroso, al suo esordio in gara, attira su di sé tutte le attenzioni e potrebbe arrivare lontano. Infine, Emma Marrone, già vincitrice dell’edizione 2022, si conferma una scelta affidabile per il ruolo di capitano.

Tra scommesse audaci e a basso rischio: quali sono le sorprese di quest’anno

Ogni buon giocatore di FantaSanremo sa che è importante osare con alcune scelte. Artisti come Geolier, Dargen D’Amico, Loredana Bertè e i Ricchi e Poveri potrebbero rappresentare delle vere e proprie sorprese.

Geolier, con la sua crescente popolarità e il successo del 2023, potrebbe rivelarsi una scommessa vincente. Dargen D’Amico, già secondo nel 2022, ha tutte le carte in regola per essere un forte contendente. Loredana Bertè, un’icona della musica italiana, potrebbe stupire tutti con le sue esibizioni. I Ricchi e Poveri, un nome storico, potrebbero riservare sorprese inaspettate.

Non dimentichiamoci dei candidati meno ovvi che potrebbero fruttare molti punti con un investimento minimo. La Sad, Fred De Palma, The Kolors, Big Mama e BNKR44 sono nomi che potrebbero trasformarsi in jolly per la tua squadra.

La Sad, a soli 19 baudi, potrebbe essere la scelta che capovolge le sorti della competizione. Fred De Palma, alla sua prima apparizione a Sanremo, potrebbe nascondere delle sorprese. The Kolors, noti per il loro stile unico, potrebbero emergere come una delle sorprese del torneo. Big Mama, già nota per il memorabile duetto con Elodie, potrebbe essere una miniera di punti bonus. Infine, BNKR44, a 16 baudi, rappresenta una scommessa a basso rischio con un potenziale alto rendimento.