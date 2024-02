Il Festival di Sanremo del 2024 si prepara a calare il sipario con una finale che promette di essere memorabile, segnando l’ultimo atto di un’edizione caratterizzata da grandi successi e qualche controversia. La direzione artistica, affidata per la quinta volta ad Amadeus, ha delineato una scaletta finale che spazia tra generi e generazioni, promettendo una serata di celebrazione della musica italiana sotto ogni sua forma. Tutto pronto, dunque! Ecco dove scaricare la scaletta della finale di Sanremo 2024 in PDF.

Tutto pronto per la quinta serata del Festival, tra le polemiche per il caso Geolier

La serata conclusiva vedrà l’esibizione di tutti i 30 artisti ancora in gara, in un viaggio musicale che inizierà con l’energia combinata di Renga e Nek e si concluderà con la performance di Rose Villain. Ogni artista porterà sul palco l’essenza del proprio stile, in una riedizione delle canzoni che li hanno visti protagonisti durante questa intensa settimana di gara.

Il “caso Geolier” ha tenuto banco durante l’ultima conferenza stampa, con Amadeus che ha espresso rammarico per la reazione del pubblico alla vittoria dell’artista napoletano nella serata dedicata alle cover. Nonostante ciò, il Festival non ha perso il suo spirito, celebrando la musica come forma d’arte capace di unire anche nei momenti di disaccordo.

Sanremo quest’anno ha raggiunto un picco di popolarità, polverizzando ogni record precedente con uno share medio del 67,8% durante la serata delle cover, a dimostrazione di come questo appuntamento sia diventato un pilastro della cultura popolare italiana. Tanto che sarà molto seguita anche la finale del Festival all’estero.

La scaletta della finale di Sanremo 2024

Ecco dunque la scaletta completa della finale di Sanremo 2024.

20.45 Inno di Mameli eseguito dalla banda musicale dell’Esercito Italiano e ingresso di Amadeus

20.53 Classifica provvisoria dopo le prime quattro serate dal 30° al 1° posto

21.00 Renga Nek – “Pazzo di te”

21.06 BigMama – “La rabbia non ti basta”

21.11 Gazzelle – “Tutto qui”

21.16 Dargen D’Amico – “Onda alta”

21.28 Ingresso di Fiorello

21.36 Il Volo – “Capolavoro”

21.42 Loredana Berté – “Pazza”

21.53 Negramaro – “Ricominciamo tutto”

21.59 Ingresso di Tananai

22.02 Mahmood – “Tuta gold”

22.07 Tananai canta “Tango” sul Suzuki Stage

22.12 Santi Francesi – “L’amore in bocca”

22.17 Ricordo delle Foibe

22.26 Esibizione di Roberto Bolle

22.36 Collegamento con Radio2

22.38 Diodato – “Ti muovi”

22.46 Fiorella Mannoia – “Mariposa”

22.58 Secondo ingresso di Fiorello

23.06 Alessandra Amoroso – “Fino a qui”

23.12 Alfa – “Vai!”

23.17 Ingresso di Luca Argentero

23.21 Irama – “Tu no”

23.27 Gigliola Cinquetti canta “Non ho l’età”

23.41 Tedua canta “Red light” sulla nave

23.45 Ghali – “Casa mia”

23.51 Annalisa – “Sinceramente”

00.02 Terzo ingresso di Fiorello

00.08 Angelina Mango – “La noia”

00.13 Geolier – “I p’ me, tu p’ te”

00.18 Emma – “Apnea”

00.29 Il Tre – “Fragili”

00.35 Ricchi e Poveri – “Ma non tutta la vita”

00.41 Claudio Gioè in platea

00.43 The Kolors – “Un ragazzo una ragazza”

00.55 Quarto ingresso di Fiorello

01.00 Maninni – “Spettacolare”

01.05 La Sad – “Autodistruttivo”

01.11 Mr.Rain – “Due altalene”

01.18 Fred De Palma – “Il cielo non ci vuole”

01.23 Sangiovanni – “Finiscimi”

01.28 Clara – “Diamanti grezzi”

01.33 Bnkr44 – “Governo Punk”

01.38 Rose Villain – “Click boom!”

01.49 Consegna premio Città di Sanremo

01.53 Classifica definitiva dal 30° al 6° posto

02.00 Highlights esibizioni dei 5 finalisti

02.07 Esibizione di un ospite musicale a sorpresa

02.13 Torta per i 70 anni della televisione e i 100 della radio

02.18 Consegna Premi (della Critica, della Sala stampa, del miglior testo e della miglior composizione musicale)

02.25 Classifica delle prime cinque posizioni e proclamazione del vincitore

02.30 Esibizione del vincitore

02.35 Finale con Amadeus, Fiorello e il vincitore che escono dall’Ariston