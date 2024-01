Non giriamoci troppo intorno: uno dei motivi per cui seguiamo tutti il Festival di Sanremo è senza dubbio il Fantasanremo. Uno dei giochi più amati degli ultimi anni, che ci tiene incollati alla tv durante la kermesse canora, anche e soprattutto per il suo meccanismo legato a bonus e malus, tutti da seguire. Dunque, come vengono assegnati i punti al Fantasanremo 2024? Diamo una ripassata al regolamento per capire come funziona.

Il regolamento della competizione: come funziona questo gioco

Il Fantasanremo è un gioco appassionante basato sulla formazione di squadre composte dagli artisti partecipanti al Festival di Sanremo. Quest’ultima funziona così: ogni partecipante al gioco riceve un budget di 100 baudi, una valuta virtuale, per selezionare 5 artisti in gara (non uno di più, non uno di meno).

Una volta formata la squadra, si procede alla scelta di un capitano tra gli artisti acquistati; il capitano sarà oggetto di bonus particolari, come vedremo in seguito. Le squadre devono essere iscritte entro il termine stabilito, che per questa edizione è fissato a lunedì 5 febbraio alle ore 23.59, esattamente il giorno precedente all’inizio del Festival.

Punti Fantasanremo 2024: come vengono assegnati bonus e malus

Durante il Festival, gli artisti riceveranno bonus o malus in base alle loro performance e comportamenti. A regolare l’assegnazione dei punti al Fantasanremo 2024 sarà la fittizia Federazione Italiana Fantasanremo (FIF), che avrà il compito di valutare e assegnare questi punteggi “in modo professionale e imparziale”, come giurato dallo stesso sito ufficiale di Fantasanremo.

Generalmente, bonus e malus sono basati su azioni e eventi che coinvolgono l’artista sul palco o in platea del Teatro Ariston. Inoltre, durante la serata delle cover, verranno considerati validi anche gli eventi riguardanti gli ospiti che si esibiscono insieme agli artisti in gara. Per il capitano della squadra, i bonus e i malus dell’ultima esibizione di Sanremo verranno raddoppiati. Il vincitore del Fantasanremo è colui che, al termine dell’ultima puntata di Sanremo, ha totalizzato il maggior numero di punti.

Alcuni esempi di bonus e malus: